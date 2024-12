Ciclista morre atropelado em Belém, Lisboa. Condutor está em fuga

Um homem de 47 anos morreu na manhã deste sábado, 21 de Dezembro, na sequência de um atropelamento junto à Cordoaria Nacional, em Belém, Lisboa.

De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da Polícia de Segurança Pública, o óbito do ciclista foi declarado ainda no local, com o suspeito deste atropelamento a fugir após o acidente.

O alerta para o acidente foi dado pouco depois das 7h. Os bombeiros sapadores destacaram para o local uma viatura com seis elementos, enquanto a Divisão de Trânsito mobilizou pelo menos oito agentes para tomar conta da ocorrência.

O foco das autoridades prende-se agora com a identificação do condutor responsável pelo atropelamento mortal.