2024: nem o país nem a vida das pessoas estão melhores

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, alertou para o risco de, em 2025, o Estado português voltar a ter défice orçamental de 0,1%, devido ao aumento da despesa permanente do Estado. Em reacção o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou manter a projecção de um superavit de 0,3%, no final de 2025, e sublinhou: “A posição do Governo é a de manter firmeza e confiança no cumprimento do nosso objectivo de termos um superavit no próximo ano.” Igualmente, o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantiu que mantém “total confiança” nas previsões do Governo.

