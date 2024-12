A substituição de Paulo Raimundo na bancada do PCP foi objecto de uma notícia do PÚBLICO que partiu de um pressuposto errado.

O PCP reuniu no passado fim-de-semana o seu XXII Congresso. O PÚBLICO noticiou o evento com significativa atenção. Antecipou-o com uma página na sexta-feira, dia 13, noticiou-o no sábado com outra página, prosseguiu no domingo com duas páginas e fez um balanço na segunda-feira, dia 16, com mais duas páginas.