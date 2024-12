O Natal pode ser verde, vermelho ou azul

O Natal chega quarta-feira e até lá vai disputar-se mais uma jornada do campeonato nacional de futebol. Com os três primeiros muito perto (separados por apenas dois pontos), a quadra pode ser festejada em três tons diferentes, consoante o que cada um dos emblemas que estão no pódio da Liga fizer nos próximos dias.

O FC Porto é o primeiro a tentar a sua sorte no assalto à liderança do campeonato, já neste sábado. Os portistas jogam em Moreira de Cónegos, local de más recordações para a equipa orientada por Vítor Bruno. Isto porque foi lá que o Moreirense eliminou o FC Porto da edição deste ano da Taça de Portugal.

Desta vez, os "azuis e brancos" querem outro desfecho, mas César Peixoto já deixou claro que vai tentar somar pontos frente aos "dragões". Certo é que para o FC Porto chegar ao topo da classificação precisa não só de vencer, mas que Sporting e Benfica tropecem.

Os "leões" serão os segundos a entrar em acção e os únicos que dependem apenas de si para se passarem o Natal como líderes. Domingo, em Barcelos, contra o Gil Vicente, os sportinguistas terão mais um teste à liderança de João Pereira, que depois de um difícil apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal após derrotar o Santa Clara no prolongamento, somou a segunda vitória consecutiva, o que representa a melhor série desde que o novo treinador assumiu funções.

Por fim, na segunda-feira, será a vez de o Benfica subir ao relvado. Os "encarnados" acertaram o calendário na quinta-feira, quando concluíram, na Choupana, contra o Nacional, uma partida que tinha sido interrompida, em Outubro, devido ao nevoeiro e venceram. Com este resultado ficaram a um ponto dos rivais lisboetas e, na jornada que antecede o derby entre ambos, em Alvalade, terá de bater o Estoril e esperar que os "leões" escorreguem contra o Gil Vicente.

O calendário completo bem como os horários das transmissões televisivas da I Liga está aqui, enquanto a mesma informação mas da II Liga, onde há um interessante duelo entre segundo – Penafiel – e terceiro – Torreense - está aqui.

O fim-de-semana vai permitir ainda conhecer mais dois emblemas apurados para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Assim, este sábado, Tirsense e Rebordosa vão decidir qual dos dois clubes do Campeonato de Portugal vai estar nos "quartos", enquanto Oliveira do Hospital e São João de Ver, ambos da Liga 3, farão o mesmo relativamente ao terceiro escalão do futebol português. Aqui encontra o calendário completo e os horários das transmissões televisivas dos jogos dos oitavos-de-final da Taça de Portugal que ainda faltam disputar-se.

Nos principais campeonatos europeus, o destaque do fim-de-semana antes do Natal vai para Espanha, onde o Barcelona recebe o Atlético de Madrid, no sábado - um embate entre os dois primeiros da classificação, que somam os mesmos pontos, embora os "colchoneros" tenham menos um jogo. E, à espreita, estará o Real Madrid, também ele com menos uma partida realizada do que o "Barça" e que soma apenas menos um ponto do que os rivais.

Mas haverá mais logo depois do dia 25, com o tradicional "boxing day", em Inglaterra, que, desta vez, tem um interesse adicional para os portugueses, pois colocará frente a frente o Wolverhampton, agora treinado por Vítor Pereira, e o Manchester United de Ruben Amorim.

Nas restantes modalidades, nota para a realização, neste sábado, da Supertaça feminina, no Pavilhão Municipal do Funchal, entre o Benfica e o Madeira SAD (17h30).

Termino com os votos de um Feliz Natal e com o desejo de que continue a dar preferência ao PÚBLICO.

