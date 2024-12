Polícia de Viena reforça segurança nos mercados de Natal

A polícia de Viena reforçou este sábado a sua presença nos mercados de Natal da capital austríaca, um dia depois do ataque que fez pelo menos cinco mortos e mais de 200 feridos na Alemanha.

“Devido ao incidente em Magdeburgo, que não tem qualquer ligação com a Áustria, foi tomada a decisão de intensificar a presença policial em Viena, concentrando-se nos mercados de Natal da cidade a partir de hoje”, disse o porta-voz da polícia, David Pawlik, à France Presse, sublinhando que não há qualquer ameaça específica na cidade.

As medidas de segurança nos mercados de Natal noutras regiões austríacas também foram reforçadas.

Em Novembro de 2020, um apoiante do Daesh, anteriormente condenado, matou quatro pessoas e feriu outras 23 com uma arma de fogo no centro de Viena, antes de ser morto pela polícia. Foi o primeiro ataque jihadista mortífero no país.

Na sequência desse ataque, a Áustria adoptou uma lei antiterrorismo amplamente criticada que permite uma maior vigilância.

Esta sexta-feira, um ataque com um carro contra o mercado de Natal de Magdeburgo, na Alemanha, fez pelo menos cinco mortos.

As autoridades detiveram um homem de 50 anos no local e levaram-no para interrogatório. O alegado autor é um médico saudita, especialista em psiquiatria e psicoterapia, que se distanciou do islão e foi desenvolvendo uma rejeição aberta da política migratória alemã.

O alegado autor do ataque, que vive na Alemanha há quase duas décadas, também manifestou o seu apoio à Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita e anti-imigração, que está segundo lugar nas sondagens sobre as intenções de voto para as eleições legislativas antecipadas de Fevereiro do próximo ano.