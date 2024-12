Choque entre autocarro e camião faz pelo menos 37 mortos no interior de Minas Gerais

Autoridades brasileiras dizem que foram retiradas mais de 20 vítimas mortais carbonizadas do autocarro, que se incendiou depois do acidente rodoviário.

Um acidente que envolveu um autocarro, um camião e um automóvel deixou pelo menos 37 mortos na estrada BR-116 na madrugada deste sábado em Teófilo Otoni, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais. O despiste ocorreu por volta das 3h30 locais (menos 3h em Portugal continental) perto do bairro Lajinha.

No início da tarde, o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de remoção das vítimas tinham sido concluídos. Por volta de 13h30, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou que as equipas de resgate localizaram “possíveis 37 vítimas em óbito, algumas delas carbonizadas no local”.

O governo de Minas disse que o número total de mortos deve ser confirmado após o trabalho pericial da Polícia Civil.

O autocarro da empresa Entram saiu de São Paulo com destino a Jequié, na Bahia, quando um pneu rebentou e o veículo entrou em contramão na BR-116, colidindo contra um camião que transportava pedras. Um carro que vinha atrás também bateu no autocarro. Os três ocupantes do automóvel foram socorridos e ficaram com lesões graves.

Após a colisão, o autocarro incendiou-se. Dos 45 passageiros, 13 foram resgatados e encaminhados para hospitais da cidade.

O Corpo de Bombeiros informou que foi accionado por volta das 4h locais. “As vítimas do Fiat Argo [automóvel] foram todas resgatadas com vida. Todavia, tivemos uma grande quantidade de vítimas carbonizadas do autocarro. O Corpo dos Bombeiros retirou 22 corpos do autocarro”, disse o tenente Alonso Vieira Júnior.

O governador Romeu Zema disse que determinou a mobilização total para o atendimento às vítimas e apoio aos familiares do trágico acidente. Zema afirmou que as forças de segurança trabalham sem parar desde a madrugada para atender com agilidade à ocorrência.

Disse, ainda, que colocou as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o transporte das equipas de trabalho e apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni.

“Toda minha solidariedade aos familiares e amigos. Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos”, disse o governador, nas redes sociais.

