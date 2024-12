Museu do Porto na Alfândega deve abrir em Janeiro. Câmara já pagou 132 mil euros em rendas

Demorou quase um ano. A primeira exposição temporária do Museu do Porto na Alfândega do Porto deve abrir portas em Janeiro de 2025, depois de, em Fevereiro deste ano, a autarquia ter firmado um acordo com a associação que gere o edifício ribeirinho.

Enquanto não requalifica o Palácio de São João Novo para que este albergue de forma definitiva o núcleo central do Museu do Porto, a Câmara Municipal do Porto (CMP) assinou um contrato para o arrendamento de 2.000 metros quadrados, no primeiro andar da Alfândega, por 12 mil euros por mês (um valor ao qual acresce IVA).

Em resposta às perguntas enviadas pelo PÚBLICO, a CMP refere que, em 11 meses de renda, já pagou 132 mil euros mais IVA por um espaço que terá uma “utilização tripartida”: 500 metros quadrados são para exposições temporárias, outros 500 metros quadrados servem a Biblioteca Errante e espaço de mediação; os restantes mil metros quadrados serão ocupados por uma exposição mais permanente do Museu do Porto.

A primeira exposição temporária, com o título “Revelação”, está já “em fase avançada de montagem”, refere a autarquia. Ainda assim, só deve ser inaugurada no final de Janeiro, trazendo a público os manuscritos sagrados de Santa Cruz de Coimbra.

Já a Biblioteca Errante do Douro terá de esperar por Maio. Até aqui, antes da montagem, a CMP explica que teve de remover "estruturas de exposições anteriores que segmentavam” todo o espaço.

Quando começou o contrato de arrendamento do espaço na Alfândega do Porto, já o director do Museu e Bibliotecas do Porto, Jorge Sobrado, estava de saída para a vice-presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Foi substituído por Alexandra Lima, que já então era directora do Departamento Municipal da Cultura e Património.

O contrato de arrendamento da casa temporária do Museu do Porto tem uma duração inicial de dois anos, renovando-se automaticamente por períodos de um ano, caso nenhuma das partes o denuncie. Em Fevereiro, a CMP estimava que a requalificação do Palácio de São João Novo levasse sete anos.

A Alfândega do Porto é gerida pela Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, da qual o município do Porto faz parte. A associação é presidida pelo empresário Mário Ferreira, dono da Douro Azul e da Media Capital.

Uma “Revelação”

O primeiro acto do Museu do Porto na Alfândega é um reencontro do público com “o mais valioso tesouro patrimonial da Biblioteca Pública Municipal do Porto e um testemunho eloquente da vida monástica medieval em Portugal”, refere a CMP.

A exposição “Revelação”, que vai estar de portas abertas entre 25 de Janeiro e 25 de Abril, mostra os Manuscritos Sagrados de Santa Cruz de Coimbra.

A exposição que conta com a curadoria de Rita Roque e Jorge Sobrado e consultoria científica de José Meirinhos, apresenta uma colecção que, entre manuscritos e livros impressos no mosteiro, inclui “bíblias, comentários dos livros bíblicos, ofício divino, saltérios e constituições e Histórias dos Cónegos Regrantes de Coimbra”.

Ao PÚBLICO, a autarquia acrescenta que está a ser preparada outra exposição do Museu do Porto para o espaço na Alfândega. Prevê-se que esta “seja inaugurada no início do Verão”.