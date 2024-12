A Désalpe é uma festa no cantão suíço de Friburgo

No fim do Verão, as vacas que estiveram nas montanhas regressam aos vales suíços para fugirem ao Inverno rigoroso. Quando há Désalpe há festa na aldeia. Fomos a Albeuve ver como é.

Na Suíça há sempre um português que nos salva. Tinham-nos dito que não podíamos interromper a parada e andávamos por ali meio à toa, a tentar chegar à fala com alguém que estivesse a descer da montanha com as vacas durante a Désalpe em Albeuve. Até que o vimos, ao fundo da rua, sentado no tractor, a postos para abrir caminho à manada que se aproximava. Bonjour, bonjour, palavra puxa palavra e vai-se a ver e Gabriel é filho de mãe portuguesa e pai suíço. Estava desbloqueado o problema.