Passes gratuitos de autocarro dão a última machadada à linha do Oeste?

No Oeste, os passageiros do comboio vão continuar a pagar, mas os autocarros na região passam a ser gratuitos. Uma decisão que coloca em causa a viabilidade futura da linha do Oeste?

Os municípios da Comunidade Intermunicipal do Oeste vão começar o ano com transportes rodoviários gratuitos, mas a ideia dos autarcas deixou a linha do Oeste de fora. Depois dos atrasos nas obras, do serviço pouco fiável, da pouca confiança das populações e de uma modernização que poucos ganhos traz, será esta a machadada final neste eixo ferroviário do país?

Neste episódio é também tema o eventual "regresso" da nova linha Évora-Elvas exclusivamente às mercadorias, o reforço do serviço ferroviário na Margem Sul do Tejo e o ranking que coloca a CP entre as piores companhias ferroviárias da Europa.

