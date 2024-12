O último mortal de Nani promete deixar “sodade”

Nani encerrou em Alvalade, com a camisola do clube da cidade que o viu nascer, uma carreira de duas décadas que promete deixar "sodade". Apesar de os 38 anos de idade a prenunciarem, a notícia atingiu a legião de fãs do português descendente de cabo verdianos com a mesma contundência com que o miúdo do bairro Santa Filomena, na Amadora, aprendeu a golpear a bola e a despedaçar as redes das principais balizas do planeta para fintar a pobreza e o destino.

