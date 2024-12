Juan Gómez de Lecube, o extremo-direito que foi espião nazi

Juan Gómez de Lecube era a “motocicleta humana”, um extremo-direito veloz e inteligente que dava golos a marcar aos colegas. É-lhe, inclusive, creditada a primeira assistência para golo na primeira edição da liga espanhola de futebol, em 1929. Lecube também era completamente careca e, por isso, jogava sempre com um pano enrolado na cabeça. Isso não o impediu de ser figura maior do Atlético Madrid durante duas temporadas, ter ficado à porta da selecção espanhola e de ter ainda representado o Celta de Vigo, para além de ter estado perto do Real Madrid, do Barcelona, do Deportivo da Corunha e do Valência. Como treinador, era tido como um inovador, apesar de nunca o ter demonstrado ao mais alto nível. Lecube foi também um espião nazi.

