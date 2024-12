Há uma árvore em Nottingham a destacar-se na floresta da Premier League

“Nunca imaginei que, em Dezembro, estivéssemos onde estamos. Sempre o desejei, mas agora... Wow! Que treinador e plantel incríveis que temos”. Esta foi uma das muitas vénias em forma de desabafo que um dos adeptos do Nottingham Forest deixou neste sábado nas redes sociais do clube. Sabemos quão rapidamente, no mundo do desporto, se viaja de um extremo ao outro na escala das reacções, mas compreende-se o entusiasmo: a formação orientada por Nuno Espírito Santo está em alta e a assumir-se como a grande sensação da Premier League.

