FC Porto prova em Moreira de Cónegos o sabor da liderança

“Dragões” triunfam por 0-3 sobre o Moreirense e chegam ao primeiro lugar do campeonato. Mora estreou-se a titular e foi a figura do jogo.

Depois de há pouco menos de um mês ter saído de Moreira de Cónegos com um grande amargo de boca, o FC Porto teve, neste sábado, um primeiro gostinho da liderança do campeonato, ao triunfar por 0-3 sobre o Moreirense. Com este resultado, os “dragões” subiram do terceiro para o primeiro lugar, somando agora 37 pontos, mais um que o Sporting, que também estará no Minho neste domingo, em Barcelos, para defrontar o Gil Vicente. Quanto ao Moreirense, sofreu a primeira derrota caseira da época, sendo menos eficaz do que já tinha sido em outras visitas dos “grandes”.