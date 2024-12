Onze gadgets a tempo deste Natal

Ainda indeciso sobre o que oferecer neste Natal? Com as entregas pelo correio a deixarem de ficar garantidas, reunimos algumas sugestões de produtos que encontrámos disponíveis em loja.

Reunimos algumas ideias de prendas tecnológicas para este Natal. São sugestões em jeito de "última hora", ou seja, de produtos disponíveis em loja, nomeadamente nas grandes superfícies. Tenha presente que, para cada tipo de produto, podem existir variantes e preços distintos; e também que, logo depois do Natal, há produtos que descem de preço.

Uma espécie de tablet

Estamos sempre a dizer que devemos afastar os miúdos pequenos dos ecrãs, mas o tablet infantil de 12 polegadas da Edutoys não tem ligação à Internet e só serve para escrever ou desenhar. A imagem limpa-se premindo um botão. É um entretém eficaz para quando falta o papel ou para os momentos em que os pais não podem ou não são capazes de dar o exemplo. Para crianças a partir dos 3 anos — 8 euros.

Para facilitar na cozinha

É uma ferramenta básica em qualquer cozinha, mas o jeito e a força que às vezes são precisos para sacar uma rolha da garrafa pode ser exasperante – e estragar todo o charme do acto. O saca-rolhas eléctrico é um acessório simples e barato e um bom exemplo da aplicação de tecnologia básica às coisas do dia-a-dia — marca Becken, na Worten, 10 euros.

Videojogos para a PS5

O título é de 2022, mas Uncharted continua a ser considerada uma das melhores séries de jogos de sempre. A promoção natalícia Colecção Legado dos Ladrões é um pacote para a PlayStation 5 que inclui os jogos O Fim de um Ladrão e O Legado Perdido, duas boas ideias para encher as noites de miúdos e graúdos — 20 euros.

IA

O último ano foi alucinante no desenvolvimento e disponibilidade das ferramentas de inteligência artificial. Qualquer pessoa pode aceder ao básico, mas as grandes empresas já começaram a reservar algumas funcionalidades para os planos pagos. Conhecemos bem o ChatGPT da OpenAI, o Gemini da Google e o Copilot da Microsoft e garantimos que vale a pena experimentar estes motores de IA com contas premium.

Não é possível oferecer um vale presente destes serviços, mas isso é algo que se pode resolver com o grau certo de empatia, intimidade e uma conta de MBWay para fazer a transferência — 22 euros/mês.

Para ajudar de manhã

Acordar com barulho porque tem de ser é uma coisa, outra é tirar prazer disso. E mesmo para os que dormem que nem uma pedra, a presença de luz acabará por fazer aquilo para que a biologia nos desenhou. Os despertadores luminosos são uma experiência interessante que combina diferentes frequências e intensidades de luz com sons à escolha para proporcionar um acordar, digamos, menos violento. Atestamos que funciona — marca Muvit, no El Corte Inglés, 30 euros.

Sentir o ritmo

Lembra-se da Akai? É uma marca japonesa que está quase a fazer 100 anos e que, embora já não tenha a notoriedade de outros tempos, continua a dar cartas no segmento da produção musical. O pequeno controlador LPD8 MK2 é uma delícia só de ver, melhor será quando ligado a um computador. Esta caixa de ritmos é simples de usar e pode bem ser uma porta de entrada para o DJing — na Fnac, 66 euros.

Livros no bolso

Não há nada que chegue ao bom e velho papel, mas o lado prático de conseguir transportar num pequeno dispositivo milhares de livros é uma maravilha tecnológica. O e-reader a cores da Kobo é resistente à água, tem uma bateria que dura vários dias e, sobretudo, permite uma leitura muito confortável. Também permite descarregar e ouvir audiolivros — 140 euros.

Para recordar

Quando seguramos numa fotografia em papel sabemos que ela vive de outra maneira, mais presente, algo que se oferece para ficar – ou se usa como separador num livro ou caderno de apontamentos, que seja. As máquinas fotográficas que imprimem também nos obrigam a ser mais criteriosos nas escolhas, um processo interessante de observar em miúdos e graúdos. A Instax Mini Evo tem um ecrã e tecnologia que combina o melhor dos dois mundos, ou seja, permite que as imagens possam ser editadas antes de ser impressas — na Fnac, 180 euros.

Um bom telemóvel não tem de ser caro

A Xiaomi é a marca que mais tem crescido nos últimos anos no competitivo mercado dos telemóveis. A Redmi é uma espécie de segunda linha da gigante chinesa, mas é material completamente adequado ao uso que é dado pela esmagadora maioria das pessoas. No próximo mês de Janeiro é apresentado o Note 14, mas o Redmi Note 13 5G mantém-se uma boa opção — 240 euros.

Pack Nintendo

As consolas de jogos não são gadgets baratos e, por isso, caso não se inclua nos aficionados dos videojogos, vale a pena olhar para modelos mais antigos e em conta. A Nintendo Switch V2 está à venda nas grandes superfícies num combinado que inclui um jogo e ainda um ano de acesso à Nintendo Switch Online — na Worten, 280 euros.

Música para os nossos ouvidos

Não será muito exagerado dizer que para cada smartphone existirá, pelo menos, um par de auscultadores. Acessório essencial para os mais jovens, também o é, claro, para audiófilos. A dinamarquesa Bang & Olufsen, conhecida por ser uma marca de luxo e com preços a condizer, apresentou este ano os Beoplay H100, auscultadores sem fios de construção e engenharia exemplares, confortáveis, com excelente capacidade de redução de ruído e regulação fina do efeito “transparência” (entrada do som exterior). Além disso, suporta formatos digitais de alta resolução quando ligado por cabo. E como é a qualidade do som? Foi a melhor que ouvimos este ano — 1500 euros.