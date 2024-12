Com polo exportador vibrante, Contagem quer mais negócios com Portugal e Europa

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em solo português para dialogar e avançar no processo de internacionalização das empresas de Contagem, Minas Gerais, onde é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, René Vilela está convencido de que há muitas oportunidades de negócios à vista. Em Portugal, ele falou ao PÚBLICO Brasil como tem sido sua agenda, principalmente com empresários e políticos estrangeiros. E disse ter números para provar a força da cidade mineira aos seus ouvintes da União Europeia e de países de língua portuguesa.

Com a economia local baseada no setor automobilístico, Contagem exporta, atualmente, para 101 países e importa de 77. “Somos uma economia muito globalizada. Devemos registrar 1,5 bilhão de dólares (1,4 bilhão ou mil milhões de euros ou R$ 9 bilhões) na balança comercial deste ano. Temos o polo industrial mais diversificado e estratégico de Minas Gerais e o maior centro logístico do estado", afirmou.

Segundo ele, Contagem tem um fluxo de negócios com economias de outros países muito intenso. "Por isso, adotamos, inicialmente, como parte de um programa de atração de investimentos internacionais, uma série de diálogos com embaixadas, corpos consulares e governos de outros países”, explicou. “É uma oportunidade para empresas e investidores que tenham interesse no mercado brasileiro. Temos vantagens competitivas muito expressivas”, acrescentou.

Vilela disse que, além de buscar investimentos para Contagem — e seus 600 mil habitantes —, vem trabalhando na cooperação internacional em áreas como educação e inovação. O secretário participou da primeira edição do EuroAmericas Fórum, que visa fortalecer a colaboração entre as Américas e a Europa, realizado nos dias 17 e 18 de dezembro, na Nova SBE, em Carcavelos. “O ambiente foi de altíssimo nível, e muito receptivo às cooperações para o desenvolvimento econômico e social”, disse ele, que assinou uma parceria que torna Contagem e Cascais cidades irmãs.

“Nós trabalhamos em um fluxo de mão dupla. Já aproximamos nossas empresas de empresários em Portugal e estamos recebendo empresários portugueses em Contagem. Nossa expectativa é de que essa cooperação se amplie cada vez mais", assinalou. "Também abrimos uma interlocução muito qualificada com países de língua portuguesa”, complementou. O secretário reuniu-se com a presidente da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Nelma Fernandes. “Estamos mapeando potenciais mercados para exportação e extensão de algumas empresas nossas que já estão presentes em Angola, Moçambique”, frisou.

É preciso visão

Vilela lamentou, porém, o fato de muitos empresários brasileiros ainda não enxergarem essa comunidade. “Não entenderam a importância e as oportunidades que os países de língua portuguesa oferecem. Apesar de termos muitas empresas exportadoras com filiais em outros países, a maioria das empresas do Brasil, em geral, entende que a distância e as diferenças culturais (desses países) são muito expressivas, para citar dois exemplos. E como temos um mercado muito grande no Brasil e na América do Sul, as empresas acabam priorizando o crescimento no próprio país, e isso é normal. Mas, muitas vezes, ignoram que há um enorme potencial de expansão”, afirmou

Com quase 1 milhão de brasileiros vivendo em Portugal atualmente — entre legalizados, indocumentados e lusos-brasileiros —, Vilela afirmou que os imigrantes acrescentam positivamente nas novas parcerias e investimentos. “Só Cascais tem praticamente 16 mil brasileiros, ou seja, 8% da população. Hoje, a concessão da Marina de Cascais é de uma empresa brasileira, que fez sua revitalização. Há muitos empresários brasileiros, que, além de virem trabalhar, trazem investimentos, expertise, tecnologia e que contribuem para o fortalecimento da economia portuguesa”.

Ele destacou, ainda, que os brasileiros não podem nem devem desistir diante das dificuldades que, muitas vezes, encontram em Portugal. “Sempre que muitos cidadãos de um país migram para outro, eventualmente, podemos ter muitas incompreensões de como é essa dinâmica por parte daqueles que são nativos em relação aos que migram. Mas, por sermos um país que acolhe a maior diversidade de culturas de povos desse planeta, o Brasil, quero reiterar para aqueles que migram, e que se deparam com dificuldades, que entendam que as oportunidades são muito maiores, particularmente, para os brasileiros em Portugal", assinalou.

Isso, no entender de Vilela, significa resiliência, persistência. "Que os brasileiros persistam, porque, em todos os lugares, há mais oportunidades para aqueles que querem trabalhar de forma correta. Temos que mostrar o nosso valor”, disse ele, que teve um encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. “Foi uma boa e breve conversa, muito direta, objetiva e entusiasmada”, destacou.