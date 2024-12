Unidade de Estrangeiros e Fronteiras do Governo fica pelo caminho; salvam-se os vistos CPLP

Depois de sucessivos adiamentos na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de uma discussão na especialidade em que o Chega não se entendeu com o PSD, a proposta de lei do Governo para a criação da nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) foi aprovada, mas fortemente amputada do seu objectivo inicial. O texto final já não inclui absolutamente nada sobre a unidade que o Governo pretendia criar no âmbito da PSP, o chamado mini-SEF, e dedica-se sobretudo às novas regras para os cidadãos da CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

