Parlamento virou à direita e abriu-se uma brecha no bipartidarismo

O Chega entrou para o pódio partidário, mas deverá ser preciso esperar por novas legislativas para perceber se é um epifenómeno como o PRD. Porém, o partido já entrou no circuito do poder na AR.

As contas fizeram-se logo na noite de dez de Março: quase nove anos depois, a Assembleia da República virava novamente à direita e, sobretudo, tornava-se clara a ascensão de um terceiro partido com um número de deputados que só existira há 40 anos, no tempo do PRD (1985/87), ou, um pouco mais atrás, quando o PCP e o CDS-PP disputavam, alternadamente, o terceiro lugar do pódio com bancadas de quatro dezenas de parlamentares.