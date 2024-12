Marcelo pede “recato” e “respeito pelas regras constitucionais” nas acções policiais

O Presidente da República ainda não viu as imagens, mas, mesmo assim, fez questão de avisar que acções policiais como a que aconteceu no Martim Moniz exigem “recato” das instituições e pedagogia.

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que as acções policiais como aquela que aconteceu na zona do Martim Moniz, em Lisboa, esta quinta-feira, exigem "recato" e devem ser levadas a cabo "respeitando as regras constitucionais e legais". Embora tenha insistido que ainda não viu as imagens por ter estado em Cabo Verde, o Presidente da República sublinhou que a segurança "deve ser exercida sem riscos de se considerar que a publicidade ou utilização de forma de cobertura de acontecimentos enquanto decorrem retire significado e carácter pedagógico que requer essa intervenção".

"Deve ser feito com recato por uma questão de afirmação das instituições" e "por uma questão do peso pedagógico" das mesmas​, insistiu.

Para já, Marcelo Rebelo de Sousa irá informar-se sobre o que aconteceu. "Tenho que ver até que ponto houve esse equilíbrio de intervenção", embora, "à primeira vista", acredita que "foi o cumprimento de uma decisão judicial, com intervenção do Ministério Público, para fins específicos".

A acção da PSP desta quinta-feira está a gerar várias críticas. Luís Montenegro já defendeu a operação, dizendo que foi "muito importante" para criar "visibilidade e proximidade" no policiamento e para aumentar a sensação de tranquilidade dos cidadãos portugueses. "Muitas vezes não é preciso que haja muitos crimes para que as pessoas se sintam inseguras", disse Montenegro.