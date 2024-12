Atraso em pagamento de salários de Dezembro do Exército está a “causar mal-estar”

O pagamento será feito com um atraso de um dia útil devido a problemas no sistema de pagamento. “Há inúmeros camaradas que têm compromissos assumidos com bancos”, diz o sargento Lima Coelho.

O pagamento dos vencimentos de Dezembro do Exército só será processado no dia 23 de Dezembro, um dia útil depois do que estava previsto, devido a "razões de ordem técnica nos sistemas de informação financeira e bancária", disse ao PÚBLICO o porta-voz do Exército, Tenente Coronel Hélder Parcelas. O problema já foi resolvido, mas não terá sido possível processar os pagamentos esta sexta-feira, como previsto.

Os militares receberam um e-mail dos serviços de pagamento na noite de quinta-feira, avançou o Sargento Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de Sargentos, que confirmou a informação junto dos serviços na manhã desta sexta-feira.

“Esta situação está a suscitar muitas preocupações porque há inúmeros camaradas nossos do Exército que têm compromissos assumidos com bancos, com diversas instituições, e débitos directos” entre os dias 20 e 21. O sargento disse ao PÚBLICO que há várias mensagens de descontentamento a circular internamente devido ao atraso no pagamento. Os militares foram “apanhados de surpresa”, afirmou, sublinhando que esta é uma altura em que há “mais propensão para gastos”. “Esta situação está a causar grande mal-estar”, garante.

Segundo o porta-voz do Exército, este atraso "está relacionado com o ciclo de pagamento definido para este mês" devido aos problemas de ordem técnica nos sistemas de pagamento, "e não com o Exército".

“Neste momento, aquilo que se está a fazer é procurar encontrar respostas para que este vencimento seja processado atempadamente” para que os militares não incorram em incumprimentos, diz o presidente da Associação Nacional de Sargentos.