Ataque russo atinge embaixada portuguesa em Kiev. Não há vítimas portuguesas

Um ataque aéreo russo atingiu esta sexta-feira a zona onde está situada a embaixada portuguesa em Kiev, mas os danos na chancelaria da embaixada são apenas materiais. A informação foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em declarações aos jornalistas. Paulo Rangel adiantou ainda que o Governo irá reunir-se com o encarregado de negócios da Federação Russa na próxima hora (uma vez que o embaixador russo não se encontra em Lisboa) para apresentar um "protesto formal". Além dos danos na embaixada, o bombardeamento provocou pelo menos uma vítima mortal, informa a Reuters.

"Qualquer ataque da Federação Russa à Ucrânia e cidade de Kiev merece a nossa mais forte condenação e é inaceitável que tenham impacto ou visem instalações diplomáticas", afirmou o ministro na manhã desta sexta-feira. "É absolutamente inaceitável que possa haver impactos ou alvos nas instituições diplomáticas", insistiu Rangel, em declarações transmitidas pela CNN. Segundo o governante, os danos são "ligeiros" e correspondem a "janelas partidas" e "portas danificadas".

Além da embaixada portuguesa, foram também atingidas as embaixadas de Argentina, Albânia e Montenegro, detalhou o ministro.

No final de Novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros decidiu encerrar temporariamente a embaixada de Portugal em Kiev, perante a ameaça de um ataque aéreo pelas forças russas. Desta vez, Rangel disse que "ainda não estava definido" se os diplomatas portugueses em terreno ucraniano iam sair da cidade ou não.

Um morto e vários feridos

Os habitantes do centro da capital ucraniana disseram ter ouvido explosões e ter visto incêndios em vários prédios, explicou o chefe da administração militar de Kiev, Serhii Popko.

Imagens do local do bombardeamento mostram um telhado destruído de um bloco de escritórios com as janelas partidas, no centro de Kiev. Os bombeiros foram chamados para extinguir um incêndio depois de um carro ter sido fortemente atingido numa rua próxima.

O presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vitali Klitschko, revelou que uma pessoa morreu no ataque. A administração da cidade disse que onze ficaram feridas, incluindo cinco que tiveram de ser hospitalizadas.

As forças russas usaram oito mísseis no ataque desta manhã, incluindo mísseis hipersónicos Kinzhal e Iskander/KN-23, disse Popko. A Força Aérea ucraniana disse ter abatido os cinco mísseis balísticos Iskander-M/KN-23 usados no bombardeamento à capital.

O Ministério da Defesa russo disse ter atingido um centro de comando utilizado pelos serviços de informações ucranianos, a SBU, que terá estado envolvido na concepção e construção de mísseis e do sistema de defesa antiaérea norte-americano Patriot.

"Os objectivos do ataque foram alcançados, todos os alvos foram atingidos", disse o ministério. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatos dos dois lados.

Há já vários meses que a Rússia tem realizado ataques aéreos contra Kiev e outras cidades ucranianas, tentando atingir sobretudo a infra-estrutura energética. Em pleno Inverno, com temperaturas abaixo de zero, as autoridades ucranianas têm alertado para o impacto de ataques como este para o sistema de fornecimento de electricidade para a população civil.

Em simultâneo com os ataques aéreos, a Rússia tem alcançado algum progresso no Leste da Ucrânia. Esta sexta-feira, as forças militares ucranianas anunciaram a retirada das áreas em torno das aldeias de Uspenivka e Trudove, na província de Donetsk, para evitar serem cercadas pelas tropas russas.

As forças ucranianas estão a tentar resistir aos avanços russos ao longo da linha da frente do Donbass.

As unidades militares que se retiraram vão prosseguir as operações na área de Kurakhove-Konstantinopolske. As forças russas têm tentado progredir o máximo possível nas últimas semanas a tempo de alcançar a melhor posição no terreno na expectativa de negociações para pôr fim ao conflito.