As nossas apostas para 2025

Quem avança para as presidenciais? Quem ganha Lisboa? Mudará a Iniciativa Liberal de liderança? Regressará Passos Coelho à política activa? Vai Miguel Albuquerque voltar a ganhar as eleições regionais na Madeira? Haverá Orçamento aprovado no final de 2025? No final de 2024, olhamos para o próximo ano com as apostas de Ana Sá Lopes e Helena Pereira.

O Soundbite faz a habitual pausa de Natal e Ano Novo e regressa a 6 de Janeiro de 2025.

