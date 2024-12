Acção policial no Martim Moniz: PS questiona “legalidade” e Belém pede “recato”

As imagens de dezenas de imigrantes com as mãos na parede no Martim Moniz, em Lisboa, a serem revistados pela PSP nesta quinta-feira provocaram uma onda de reacções e críticas ao Governo. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, questionou mesmo a legalidade do “espectáculo degradante” e classificou o Governo da Aliança Democrática como o “mais extremista das últimas décadas”. No Parlamento, à esquerda pedem-se explicações à ministra da Administração Interna. Por sua vez, o Presidente da República diz que irá informar-se sobre o que aconteceu em concreto, para perceber “até que ponto houve esse equilíbrio de intervenção”, não deixando de assinalar como desejável que haja “recato​” neste tipo de intervenções, até pelo papel “pedagógico” das instituições. Já o Chega elogiou a acção e defendeu até que se torne mais frequente. Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, não comentou a iniciativa directamente, mas pediu mais polícia nas ruas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt