Imigrantes, 50 anos depois

É fundamental que, como se fez há 50 anos com os retornados, a tónica das políticas públicas para os imigrantes seja no emprego, no alojamento e nas qualificações, ao invés das operações policiais.

Ontem o dia acabou com as imagens indignas de um cordão de imigrantes encostados à parede pela polícia no centro histórico da capital; numa operação aparatosa que terá tido como resultado a “detenção de um homem na posse de uma arma branca e alguma droga”, segundo a Lusa. A imigração entrou de supetão no debate em Portugal onde, apesar de o peso dos imigrantes na população ser muito inferior ao de outros países, o aumento recente foi muito rápido, de 590 mil em 2019 para 1 milhão em 2024.