O que é isto?

O PSD atira com o Chega para o quintal do PS. O PS atira com o Chega para o quintal do PSD. O nosso Presidente atira bolas ao Governo porque acha que há muito sigilo e pouca cooperação. O PSD-Madeira atira as bolas para o quintal do Chega que o apoiou. Pedro Adão e Silva atira as bolas para o quintal da nova ministra da Cultura. João Miguel Tavares atira a bola para o quintal de Pedro Adão e Silva. O presidente do SNS diz que os hospitais é que têm de cobrar as facturas aos cidadãos não residentes. A recuperação do tempo de serviço dos professores afinal não resolveu o problema das escolas.

António Costa diz que nada para a Ucrânia sem a Ucrânia. O Sporting não sabe o que fazer com o treinador. E os reis ainda não chegaram a Belém. O que é isto?

José Rebelo, Caparica

As voltas que o SNS (não) dá

Na edição de ontem, a entrevista com a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, com o título “Tem de haver diferença entre os que vêm para ficar e os que vêm para fruir do acesso ao SNS”, suscita uma achega sobre a forma como, até agora, funcionam as urgências hospitalares, sistema próprio de um país de verbas largas: ou seja, por exemplo, quem seja transportado em ambulância para o hospital primeiro é atendido, só depois se procede às formalidades administrativas. Não deixa de ser atendido quem não tiver sistema de saúde, seguro ou dinheiro.

Podemos deduzir que, dentro em breve, será o inverso: quem recorra às urgências primeiro terá de proceder às formalidades administrativas, no caso informar quem paga os serviços a prestar, depois será atendido. Conforme divulgado por um nosso amigo no seu blogue, este encontrava-se no Brasil quando teve de recorrer a uma urgência hospitalar, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica pela qual lhe foi apresentada uma conta na ordem dos 24 mil euros.

Mário dos Santos, Tomar

Marcelo "Détritus"

Um dos melhores álbuns da série Astérix é A Zaragata. O elemento principal é o Tullius Détritus, o grande semeador de discórdia entre os gauleses. Marcelo é o nosso "Détritus".

A intervenção de anteontem na cerimónia (?) de apresentação de cumprimentos de boas-festas natalícias, foi mais um momento de discórdia que ele tanto tem privilegiado desde que Montenegro é primeiro-ministro. Marcelo Détritus não aceita que um "rural" vindo de fora da bolha lisboeta da política, do comentário e até da academia, não lhe preste a vassalagem a que ele acha que tem direito por nascença.

Bom era no tempo de Costa, em que a intriga permanente entre eles desgovernou o país durante oito anos. Marcelo Détritus vai acabar o seu mandato numa profunda tristeza e depressão. Não bastava que dois terços dos portugueses já não gostem dele, como o primeiro-ministro não lhe liga nenhuma, a não ser o institucional obrigatório. Não lamento, pois acabou por se deitar na cama que fez.

António Lamas, Montijo

Os "técnicos especializados"

No salazarismo havia na instrução primária a distinção entre docentes e regentes. Era uma divisão clara, fundamentada na posse, ou não, de curso superior. Os docentes possuíam curso superior e os regentes podiam ter apenas a quarta classe. Actualmente, o Ministério da Educação faz a divisão entre “docentes” e “técnicos especializados”. Fundamentada em quê?

Um psicólogo – com curso superior – é um “técnico especializado”, uma pessoa, que passe maioritariamente o seu tempo de serviço sentado num corredor de escola aguardando instruções e vigiando os alunos, é um “técnico especializado”, eu, que sou doutorado na minha especialidade e que durante dezenas de anos dei aulas, sempre fui um “técnico especializado”. Se Amália Rodrigues ensinasse hoje o fado, seria uma “técnica especializada”? Qual a lógica desta divisão? Pagar menos a alguns?

Concorri como docente reformado a um concurso de escola, mas não pude ser seleccionado porque a “bolsa de reformados”, criada pelo ministério, não admite técnicos especializados. Mas não dei aulas durante décadas? E já não posso? E há falta de professores? Dizem agora que “apenas 70 reformados responderam à chamada para dar aulas.” Acaso fui o único a ser impedido de chegar aos alunos?

Carlos Gouveia e Melo, Lisboa