O inverno chega com dias mais curtos, mas não falta diversão para toda a família

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro especial para você neste fim de semana.

No último final de semana que antecede o Natal, um dos melhores passeios é ver as luzes que enfeitam as cidades. Nesse sábado, 21, tem o chamado dia mais curto do ano, fenômeno astronômico do solstício que marca o inverno no hemisfério Norte do planeta.

Em Lisboa são vários os lugares para caminhadas, como a Rua Garret, a Rua Augusta, a Avenida da Liberdade e o Rossio. Na Marques de Pombal, está instalado o Parque Wonderland Lisboa, com roda gigante e outras atrações. Bom para toda a família.

O Coliseu dos Recreios traz o tradicional espetáculo de Circo de Natal, com palhaços, acrobatas, patinadores e magia. A atriz Ana Sant’anna encerra a temporada da peça sobre a vida da atriz Marilyn Monroe, no Teatro da Trindade.

O coletivo Porta dos Fundos faz um horário extra, às 18h30, do espetáculo Portátil, na Aula Magna, no domingo. Às 21h30, sobem ao palco novamente e prometem apresentações diferentes.

O Samba, há muito tempo, extrapolou as datas do carnaval. E as rodas de bambas se multiplicaram pelo Brasil e por Portugal. Na sexta-feira, tem o Gira Coletivo e, no domingo, a última roda do ano do Viva o Samba, no espaço Mirari, em Alcântara.

Para os fãs de cinema, o Cine Ideal, na Rua do Loreto, exibe, nesta sexta, a partir das 21h30, quatro curtas-metragens dentro do programa O Dia Mais Curto.

Sexta-feira, 20 de Dezembro

Sempre às 19h, a atriz Anna Sant’Ana encarna a icônica atriz Marilyn Monroe, no espetáculo Marylin, Por Trás do Espelho, no Teatro da Trindade. A atriz traça um perfil da artista que enfrentou a indústria de Hollywood nos anos de 1950, assumindo o controle da sua carreia.

A peça revela aspectos pouco conhecidos na trajetória da atriz, que viveu apenas 36 anos. Bilhetes a 14 euros. Há disponibilidade para sexta e sábado ainda. No domingo, já está esgotado.

No Cinema Ideal, na Rua do Loreto, próximo à Praça Camões, tem sessão especial, às 21h30, com a programação O Dia Mais Curto, em alusão ao solstício de inverno no hemisfério Norte do planeta, com a exibição de quatro curtas e a presença dos diretores.

Serão exibidos: Jardim em Movimento, de Inês Lima; O Jardineiro do Convento/A Jardineira do Convento, de Patrícia Neves Gomes; Rinha, de Rita Pestana; e Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves. A entrada custa 5 euros.

O Coletivo Gira apresenta sua roda de samba em Marvila, a partir das 20h. Na Praça David Leandro da Silva, 22. Animação garantida com esse grupo inclusivo, num ambiente muito animado. Ingressos antecipados a 5 euros e, na porta, por 8 euros.

Sábado, 21 de Dezembro

O Circo de Natal do Coliseu dos Recreios tem sessões às 14h (domingo, às 16h). A entrada varia entre 20 e 30 euros. Há 134 anos esse clássico de Natal encanta crianças e adultos. Com palhaços, acrobatas, mágicos e muitas outras atrações, reunindo artistas de várias partes do mundo.

Uma sugestão gastronômica é o restaurante Cantaloup, de São Paulo, que chegou em Lisboa assumindo a operação do restaurante Oitto, no Largo do Picadeiro, 8A, no Chiado. A partir de janeiro, o espaço será totalmente reformado, e nome, mudado para Cantaloup Lisboa.

O Chef Rogério Alves destaca dois pratos que já fazem sucesso no cardápio: o arroz de pato e o gnocchi com camarões, que descreve como único. Aberto apenas para o jantar, das 18h30 à meia-noite. Para reservas em plataformas digitais como o The Fork, deve-se usar o nome do antigo restaurante Oitto só até o final do mês. Ou pelo telefone +351 924127648.

Wonderland Lisboa, evento que enche o Parque Eduardo VII de espírito natalino, é passeio para levar as crianças, mas também garante diversão para os adultos. Comidas e atrações diversas atraem um grande grupo de pessoas todos os dias. Das 10h até meia-noite. Para quem vai de metrô, a estação é a Marques de Pombal, linhas azul e amarela. Não é cobrado entrada. Ingresso para o uso dos brinquedos, como roda gigante e pista de patinação.

Domingo, 22 de Dezembro

Com a sessão principal das 21h30 esgotada, o coletivo Porta dos Fundos faz apresentação extra, às 18h30, do espetáculo Portátil. O show de improviso varia a cada noite, como os atores recorrendo a histórias de alguém da plateia para desenvolver as cenas cômicas. O grupo, que começou na internet, hoje lota salas, seja no Brasil, seja em Portugal. Os ingressos custam de 22 a 28 euros. Restam pouco ingressos. No Auditório Aula Magna, da Universidade de Lisboa.

O grupo Viva o Samba realiza, a partir das 14h, o último roda de samba do ano no Espaço Mirari, em Alcântara. Os 12 músicos, mais o DJ Swingueiro, prometem animação em dobro para celebrar 2024 e fechar o ano com chave de ouro. A roda de samba começa às 15h30. Bilhetes antecipados a 10 euros e, na portaria, a 15 euros.

Lembrem-se dos agasalhos ao saírem de casa.