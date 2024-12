Quem ganhou o ano?

Olá.

Há uns bons anos que é bom ouvir John Landgraf. Foi ele que cunhou o termo "Peak TV", a febril produção da era do streaming que teria de chegar ao cume e, como está agora a acontecer, iniciar a sua descida, e é uma pessoa de boas ideias. Foi ele que, numa altura de quase ausência de dados para os jornalistas e espectadores mais atentos se poderem guiar, apresentou regularmente números, audiências, estimativas essenciais para se perceber o que raio se passou desde a revolução Netflix em 2013. E foi ele, e sobretudo o canal que dirige, que ganhou 2024.

Shōgun. The Bear. Não Digas Nada. What We Do in the Shadows. English Teacher. Trinta e seis Emmys este ano. Em 2025, Alien: Earth, prolongamento da saga espacial que dispensa apresentações. Mais The Bear. Recuando um bocadinho, Reservation Dogs. American Horror Stories. The Americans, ainda mais lá atrás. John Landgraf está há 20 anos no FX, primeiro como presidente de entretenimento, depois como presidente e director-geral do canal e em 2023, já com o FX solidamente dentro do grupo Disney, foi também posto a trabalhar na programação dos canais National Geographic. A programação do canal viaja através da Disney+, genericamente falando.

Há 30 anos, era vice-presidente para o horário nobre (sim, os cargos são muito específicos) da NBC, canal generalista onde ajudou a desenvolver modestas séries como Friends ou Os Homens do Presidente. Isto tudo ajuda a que Matt Belloni, um dos mais experientes jornalistas americanos do sector e que trabalha para o site Buck e assina o importante podcast The Town, diga que a sua definição de "must see TV" são todas as palestras que Landgraf dá. Chamam-lhe o "mayor da televisão", o presidente da câmara disto tudo, e ele é de facto o maior.

Quantidade não é qualidade. E é isso que ele anda há anos a dizer. Há dois meses, falou com Belloni e Lucas Shaw, da Bloomberg, outro jornalista de topo a escrever sobre a paisagem audiovisual actual, para frisar que "é muito difícil fazer uma boa série. Exige uma enorme quantidade de tempo e energia e coragem e devoção. Toda a indústria aumentou a sua capacidade para lhe dedicar esse tempo". Ao mesmo tempo, as plataformas de streaming querem tudo para hoje, assinalou, e a "indústria na era Peak TV não estava particularmente focada nisso". É verdade. É por isso que este ano houve um Baby Reindeer na Netflix e não muitos. Foi feita fora do sistema e é uma excepção — mas ainda assim, segundo um inquérito feito por Shaw a 400 agentes da indústria, a Netflix é aquela à qual a maior parte dos criadores quer vender, porque tem maior potencial de alcançar mais público, e é a última das assinaturas de streaming que os auscultados cancelariam.

O chefe acima de Landgraf é Bob Iger, o senhor Disney. Em Setembro, quando Shōgun arrebatou os Emmys, admitiu que teve reservas quanto à série. "É relativamente onerosa, quase toda em japonês, nem sequer japonês actual. Mas o John é um executivo tão bom, tal como é a sua equipa, e ele basicamente garante que ia ser excelente", disse num comunicado da Disney. Portanto, é também a Landgraf que há que agradecer pela melhor série do ano, porque numa cadeia alimentar destas é preciso convencer todas as camadas, até ao topo.

A Netflix continua a ser a plataforma com mais assinantes e a HBO há-de recuperar dos danos causados à sua grelha pelas greves do ano passado, com The White Lotus e The Last of Us prontos para 2025. Mas há uma nova marca global no mercado e, embora não se note todos os dias nos ícones das aplicações das plataformas de streaming, é para fixar: FX.

Dia 26, antes de chegar o Próximo Episódio, estreia-se a segunda temporada do mega-êxito Squid Game. Por essa altura, já se terá esquecido destas duas letras e só pensará nos números dos jogadores. E a Netflix vai parecer a única outra vez.

Edgar Medina, autor das séries Sul, Causa Própria e Matilha

"Não ando a ver muitas séries, mais, sim, cinema. Gostei muito de The Seed of the Sacred Fig, do iraniano Mohammad Rasoulof, por exemplo."

Max

Sexta-feira, 20 de Dezembro

Juror#2 — Nicholas Hoult interpreta um jurado num julgamento de homicídio de alta visibilidade e tem em si um dilema moral que ele poderia usar para influenciar o veredicto.

A Herdade – Filme de produtor, ou seja um trabalho tanto de Paulo Branco quanto do realizador Tiago Guedes, centrado numa família latifundiária na margem sul do rio Tejo ao longo de 40 anos e, com eles, da história recente do país. Com Albano Jerónimo.

Terra Nova – Filme de Artur Ribeiro que adapta O Lugre de Bernardo Santareno e se foca no quotidiano das comunidades piscatórias da costa portuguesa na década de 1930. Com Virgílio Castelo, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, João Reis, Pedro Lacerda e Maria João Falcão, entre muitos outros. Ao centro, um pescador luta pela sobrevivência contra o mar e a hostilidade dos outros a bordo do bacalhoeiro Terra Nova.

Variações — Campeão de bilheteiras, o filme sobre a vida do cantor António Variações e o final dos anos 1970 em Lisboa.

The Head – Terceira temporada da série policial sobre uma conspiração em torno de uma intoxicação ambiental que o pai de Rachel começou e que ela quer continuar.

X-Rated Queen – Estreia de uma série sobre uma jovem polaca que passa de querer ser freira para acabar na indústria do entretenimento para adultos na Alemanha Ocidental.

Disney+

Domingo, 22 de Dezembro

E Se? — Terceira temporada da série de animação da Marvel que atravessa ainda e sempre o bendito multiverso e as muitas versões de personagens icónicas. Para ajudar na potencial confusão, existe O Vigia (com voz de Jeffrey Wright) para guiar os espectadores. Novos episódios diariamente até dia 29.

SkyShowtime

Domingo, 22 de Dezembro

Abigail — Vampiros antes do Natal? Vamos a isso. Uma equipa de assaltantes é contratada para raptar uma bailarina de 12 anos, filha de uma poderosa figura do submundo, durante uma noite e exigir um resgate. Porém, os raptores começam a desaparecer porque… Abigail é uma vampira. Uma comédia de terror encabeçada por Melissa Barrera, Alisha Weir ou Matthew Goode.

Quinta-feira, 26 de Dezembro

End of Summer — Primeira temporada da série de seis episódios que começa com um passeio de bicicleta de Vera, de 14 anos, numa noite de Verão na Suécia, em 1984. O irmão Billy, de cinco anos, insiste em ir e ela manda-o para casa, processo durante o qual o menino desaparece. As buscas são infrutíferas mas 20 anos depois, Vera cruza-se com um jovem cuja história e aparência se assemelham muito às do irmão. Estreia dos dois primeiros episódios, débito de dois novos capítulos a cada semana.

Apple TV+

Sexta-feira, 20 de Dezembro

Carpool Karaoke: Especial Natal — James Corden entrega o testemunho ao jornalista de música e podcaster Apple Zane Lowe, para uma série de viagens com nomes assim modestos tipo Lady Gaga, Dua Lipa ou Chappell Roan, todas a cantar as suas músicas mas também clássicos como Have Yourself a Merry Little Christmas ou Last Christmas.

Netflix

Sexta-feira, 20 de Dezembro

UniverXO Dabiz — Série que acompanha o chef espanhol Dabiz Muñoz, três estrelas Michelin, ao longo de dois anos.

As Mulheres do Batalhão 6888 — Inspirado na primeira e única unidade feminina de mulheres não brancas do Exército dos EUA que foi enviada para uma missão fora do país durante a II Guerra Mundial. Argumento e realização de Tyler Perry, protagonizado por Kerry Washington. Com Sam Waterston e Susan Sarandon.

Terça-feira, 24 de Dezembro

Your Friend, Nate Bargatze — Um espectáculo de stand-up comedy parece ideal para a véspera de Natal especialmente com temas tão profundos como encomendar pizzas, cães e o seu casamento.

Quinta-feira, 26 de Dezembro

Squid Game — É preciso dizer mais? Vá, pronto. O jogador 456 vai outra vez entrar no Jogo da Lula (sim, a Netflix traduziu-o assim e vamos assumir). Hwang Dong-hyuk volta como realizador, argumentista e produtor. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo retomam os seus papéis da primeira temporada

O streaming é o futuro

Vai haver um filme Bluey. Foi uma das notícias da semana no mundo do entretenimento e a passagem para o cinema das aventuras da família Heeler encerra milhares de milhões de expectativas para o box-office e para o streaming. Nos cinemas em 2027 e depois na Disney+. Também esta semana foi lançado o trailer para a terceira viagem a uma estância The White Lotus, desta feita na Tailândia e com Natasha Rothwell, da primeira temporada, de volta, bem como com uma das BLACKPINK no elenco. Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Michelle Monaghan,Parker Pose ou Patrick Schwarzenegger completam o elenco e a série estreia-se a 17 de Fevereiro na Max. Vão ser oito episódios de bonitas paisagens e horrendas pessoas.

