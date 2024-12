Alguns sírios no estrangeiro aguardam para decidir se vão ou ficam. Numa inversão do tom do debate, a Alemanha teme que demasiados sírios acabem por regressar ao seu país.

As novas autoridades da Síria prosseguem o seu caminho de contactos com diplomatas ocidentais, tendo reunido nesta sexta-feira com altos responsáveis dos Estados Unidos, com o líder do antigo movimento rebelde Ahmed al-Sharaa (que deixou cair o nome de guerra, Jolani) a dar entrevistas à CNN e BBC para reafirmar que não é “uma ameaça”.