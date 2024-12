Elon Musk manifesta apoio à AfD, o partido de extrema-direita da Alemanha

O multimilionário Elon Musk, que apoiou a campanha republicana de Donald Trump nas eleições norte-americanas e fará parte da sua equipa ficando com a liderança no Departamento de Eficiência Governamental, manifestou apoio ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD). O empresário, dono de empresas como a Tesla e a SpaceX, publicou na rede social X (de que também é proprietário) que "só a AfD pode salvar a Alemanha". A mensagem já foi partilhada mais de um milhão de vezes.

O apoio de Musk surge poucas semanas antes do regresso de Trump à Casa Branca e de o próprio multimilionário assumir a liderança do novo departamento responsável pelos gastos públicos.

A publicação também adensa as ligações de Elon Musk à extrema-direita, depois de o empresário também ter mostrado interesse em financiar o Reform UK, o partido populista e de direita radical do Reino Unido, liderado por Nigel Farage. E acontece apenas um dia depois de a câmara baixa do Parlamento da Alemanha ter aprovado uma alteração à legislação para evitar possíveis tentativas de “interferência política”.

A mensagem de Elon Musk surgiu em resposta a um vídeo publicado por Naomi Seibt, uma activista política de extrema-direita que nega as alterações climáticas e espalhou desinformação relativamente à pandemia de covid-19 e à vacina contra a doença. "O provável próximo chanceler Friedrich Merz (CDU) está horrorizado com a ideia de que a Alemanha deva seguir o exemplo de Elon Musk e Javier Milei [Presidente da Argentina]. Ele rejeita veementemente uma abordagem pró-liberdade e recusa-se a qualquer discussão com a AfD", acusou Naomi Seibt.

Musk republicou o conteúdo da negacionista de extrema-direita e expressou apoio público ao partido a apenas dois meses das eleições na Alemanha, marcadas para o dia 23 de Fevereiro do próximo ano. Mas, no passado, o multimilionário já tinha interagido nas redes sociais com outros políticos da AfD e criticou as autoridades alemãs pela vigilância que mantêm sobre a extrema-direita no país. Em Setembro do ano passado, a propósito das críticas tecidas às operações de socorro e salvamento a migrantes no Mediterrâneo, Elon Musk escreveu: "Vamos esperar que a AfD ganhe as eleições e interrompa o suicídio europeu."

A liderança da Alternativa para a Alemanha já celebrou a mensagem de apoio publicada pelo empresário. A própria conta da AfD fez uma publicação em que partilha e celebra as "palavras claras do dono do Twitter", esquecendo-se de que a rede social passou a chamar-se X, não Twitter, precisamente quando Musk comprou a empresa.

Alice Weidel, candidata a chanceler e co-líder do partido, também publicou uma mensagem no X em que diz que Elon Musk "tem toda a razão". Dirigindo-se directamente ao empresário, pediu-lhe: "Dê uma olhadela também na minha entrevista sobre o Presidente Trump, sobre como a socialista Merkel arruinou o nosso país, como a União Europeia Soviética destrói a espinha dorsal económica do país e, por defeito, a Alemanha."

Outros nomes da AfD também reagiram à publicação do multimilionário. Beatrix von Storch, deputada do partido na Alemanha, também publicou: "É isso mesmo! A Alemanha precisa da AfD assim como os EUA precisam de Trump e a Argentina precisa de Milei. Mais: toda democracia precisa de liberdade de expressão — X! É isso que está a desmoronar na Alemanha", opinou.

Outros políticos também falaram da mensagem do empresário. “Fiquei um pouco surpreso porque costumamos ouvir que Elon Musk é um génio talentoso, mas quando ouço estes comentários, tenho de duvidar disso”, disse o político conservador Alexander Throm à emissora Deutsche Welle. “A mudança só pode ser feita por quem governa. E a AfD não vai governar. Porque nenhum outro partido vai formar governo com eles.”

Ainda não se sabe que impacto pode ter um apoio de Elon Musk nos resultados eleitorais da próxima ida às urnas pelos alemães. As sondagens mais recentes dizem que a AfD está prestes a tornar-se a segunda maior bancada do Bundestag, o Parlamento alemão, com uma intenção de voto que varia entre os 18% e os 20%.

Nos Estados Unidos, Elon Musk conseguiu conquistar milhões de dólares para a campanha de Donald Trump, que acabou mesmo por conquistar a vitória.