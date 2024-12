Carro atropela multidão num mercado de Natal na Alemanha. Condutor foi detido

Um grupo de pessoas foi esta sexta-feira atropelado por um automóvel num mercado de Natal na cidade de Magdeburgo, no Leste da Alemanha, noticia a imprensa alemã. Escreve o jornal Bild que o incidente aconteceu às 19h desta sexta-feira e que a polícia isolou a área do mercado de Natal e está à procura de explosivos, tendo o condutor ter sido detido. Mais de 20 pessoas terão ficado feridas.

Imagens do local partilhadas nas redes sociais por testemunhas mostram dezenas de vítimas caídas no chão, a receber assistência médica. O recinto do mercado de Natal encontra-se cercado pela polícia e com dezenas de veículos de emergência médica.

Devido a atentados recentes ocorridos em mercados de Natal na Alemanha, incluindo com atropelamentos mortais, as autoridades estabeleceram perímetros de segurança à volta dos mesmos, alguns guarnecidos com barreiras de betão e arame farpado.

Magdeburgo, que fica a oeste de Berlim, é a capital do estado da Saxónia-Anhalt e tem cerca de 240 mil habitantes.