Pedonalizada Rua de S. João no Porto terá barreiras para evitar estacionamento abusivo

A Rua de São João, no Porto, recentemente intervencionada com vista à sua pedonalização, verá instalada "nos próximos meses" barreiras para evitar o estacionamento automóvel, disse nesta sexta-feira à Lusa o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto. "Vamos instalar um conjunto de obstáculos, que, no fundo, é mobiliário urbano que vai condicionar o estacionamento apenas para cargas e descargas", disse Pedro Baganha, vereador do Urbanismo e Espaço Público da Câmara do Porto.

De acordo com o responsável, as barreiras serão instaladas "nos próximos meses", depois da rua, que liga a Ribeira à Rua Mouzinho da Silveira, ter sido intervencionada com vista à pedonalização, mas a realidade diária daquele espaço tem sido a do estacionamento indevido. "Nós sabemos que ele acontece, é informal, mas a versão final do arruamento não o terá", assegurou Pedro Baganha.

O vereador da Câmara do Porto salientou que "a rua ainda não está na sua versão final, porque a obra do metro cá em cima [perto da Rua Mouzinho da Silveira] ainda decorre". "O objectivo é a instalação de um conjunto de elementos de mobiliário urbano que sejam dissuasores: sejam bancos, sejam árvores - não em caldeira mas em vaso - de tal forma que a rua não tenha aquele estacionamento que hoje tem", afirmou.

No dia 22 de Outubro, a Câmara do Porto anunciou que a Rua de São João já estava "aberta aos peões", após a conclusão de obras antes do prazo pelo Gabinete do Espaço Público da autarquia. Foi efectuado o nivelamento da via e do estacionamento para a cota dos passeios, através do levantamento e do reassentamento do pavimento em calçada de granito, segundo a autarquia. O investimento rondou os 82 mil euros.

À Lusa, o vereador Pedro Baganha revelou também que está "identificada a necessidade de intervenção" na Rua da Alegria, que tem o pavimento degradado. "Há essa intenção de começar a trabalhar nessa pavimentação como se está a fazer actualmente na Rua Santos Pousada. Mas não será para breve essa intervenção", acrescentou. Pedro Baganha lembrou que, apesar de "muito degradada", a Rua da Alegria é uma artéria "estruturante para o sistema de mobilidade da cidade, e qualquer intervenção que lá aconteça tem que ser muito bem pensada".