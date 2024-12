Três receitas de Natal à moda dos chefs

Fuja ao bacalhau e ao polvo e deposite na sua mesa um Natal diferente. Este é o desafio proposto por alguns cozinheiros. Dúlio Freitas, do madeirense Adega do Pomar, na Camacha, propõe uma tradicional ‘Vinha D'Alhos’ em que o tempo de descanso para marinar pode ir até uma semana (ainda há tempo!).

Para prato principal, o tempo também é necessário para preparar um delicioso arroz de forno com enchidos para acompanhar um borrego no forno. A proposta é do chef do Viseversa, o restaurante do Hyatt Regency Lisboa que, por estes dias, propõe um festivo brunch de domingo com champanhe Veuve Clicquot e música ao vivo.

Já a sobremesa é uma proposta do chef David Casaca, do restaurante Art, no hotel Artsy, em Cascais, onde propõe uma cozinha de fine dining dependente da sazonalidade dos produtos. Por isso, o uso das maçãs reinetas não é uma surpresa.

Foto Receita do chef Dúlio Freitas do Restaurante Adega do Pomar na Camacha, Madeira FM7.PHOTO

Carne ‘Vinha D’alhos’ tradicional da Madeira — chef Dúlio Freitas

Ingredientes:

2 quilos de carne de porco picada aos cubos

6 dentes de alho picado

1 litro de vinho branco seco

200 ml vinho tinto seco

350 ml vinagre de sidra

1 pimenta da terra esmagada

6 folhas de louro

1 ramo de tomilho

sal (q.b.)

banha para fritar (q.b.)

Modo de preparação:

Coloque a carne aos cubos num recipiente, e tempere com sal, alho e pimenta. Em seguida, junte o vinagre, o vinho e o louro e misture bem tudo. Deixe descansar durante 24 horas (pode marinar até uma semana). Escorra a carne e coloque-a numa panela com a banha. Deixe fritar aos poucos, até ficar dourada. Junte o molho da marinada e deixe cozinhar em lume brando, durante 40 minutos aproximadamente. Depois, reserve a carne já cozinhada numa caçarola de barro. Por fim, torre fatias de pão caseiro na mesma panela onde foi frita a carne. Pronto a servir.

Receita de Arroz de Forno com Enchidos e Jarret de Borrego — chef Tiago Silva

Arroz de Forno com Enchidos

Foto Receita de Tiago Silva do restaurante Viseversa do Hyatt Regency Lisboa DR

Ingredientes:

1 chávena de arroz carolino

2 chávenas de água

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

200 g de chouriço ou linguiça cortados em rodelas

150 g de bacon em cubos (opcional)

1 tomate maduro picado (sem sementes)

1/2 chávena de polpa de tomate

1 folha de louro

Sal e pimenta a gosto

Salsa picada para decorar

Modo de Preparação:

1. Cozinhe o arroz carolino: Numa panela, aqueça uma colher de sopa de azeite e refogue metade da cebola picada. Adicione o arroz carolino e mexa por 1 minuto para o envolver no azeite. Junte a água quente, tempere com sal e coloque a folha de louro. Cozinhe em lume médio até o arroz absorver a água (deve ficar ligeiramente mal cozido, pois acabará de cozinhar no forno). Reserve.

2. Prepare o refogado de enchidos: Numa frigideira grande, aqueça o azeite restante e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o chouriço e o bacon (se usar) e deixe fritar até libertarem o sabor. Acrescente o tomate picado e a polpa de tomate, mexendo bem. Cozinhe por 2-3 minutos. Junte as ervilhas ou milho (se usar) e ajuste o sal e a pimenta.

3. Misture o arroz: Envolva o arroz carolino no refogado, mexendo delicadamente para que absorva bem os sabores.

4. Monte o prato: Transfira a mistura para uma assadeira ou travessa própria para forno.

5. Leve ao forno: Pré-aqueça o forno a 200°C. Asse durante 15-20 minutos, ou até dourar ligeiramente.

Jarret de Borrego com Mel e Alecrim no Forno

Ingredientes:

2 jarret de borrego

3 colheres de sopa de mel

3 ramos de alecrim fresco

4 dentes de alho esmagados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mostarda Dijon (opcional)

1 chávena de vinho branco

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparação:

1. Prepare a marinada: Misture o mel, o azeite, o vinagre balsâmico, a mostarda (se usar), o alho, folhas de 2 ramos de alecrim picadas, sal e pimenta. Mexa bem para formar uma pasta.

2. Marine os jarrets: Esfregue os jarrets com a marinada, certificando-se de que estão bem cobertos. Coloque-os num tabuleiro ou travessa, cubra com película aderente e deixe a marinar no frigorífico durante 2 a 4 horas (ou de um dia para o outro, para mais sabor).

3. Pré-aqueça o forno: Ligue o forno a 160°C.

4. Monte o tabuleiro: Retire os jarrets da marinada e coloque-os num tabuleiro de forno. Regue com o vinho branco e acrescente o restante alecrim por cima. Se estiver a usar batatas, distribua-as pelo tabuleiro e tempere-as com um pouco de sal, pimenta e um fio de azeite.

5. Asse lentamente: Cubra o tabuleiro com papel de alumínio e leve ao forno durante 2 horas, regando ocasionalmente com os sucos que se formarem no fundo. Após as 2 horas, retire o papel de alumínio, aumente o forno para 200°C e deixe dourar por mais 20-30 minutos, até os jarrets ficarem caramelizados e as batatas macias e douradas.

6. Finalize e sirva: Retire os jarrets e deixe-os repousar por 5 minutos antes de servir.

Dica 1: pode colocar os jarret por cima do arroz a descansar e levar ao lume para reaquecer e serem servidos assim.

Dica 2: Para um molho mais espesso, transfira os sucos do tabuleiro para uma frigideira e reduza em lume médio até atingir a consistência desejada, junte uma colher de café de farinha maisena para tornar o molho mais grosso.

Foto Sobremesa do chef David Casaca do Restaurant Art em Cascais DR

Rabanada, requeijão e maçã reineta — chef David Casaca

Rabanada

Ingredientes:

4 fatias pão de forma fatiado grosseiramente

400ml leite meio gordo

100g açúcar

3 gemas

1 vagem de baunilha

Modo de preparação:

Colocar o leite, o açúcar e a vagem de baunilha em lume brando até o açúcar derreter, apagando o fogo. Colocar a gema sempre a mexer para não cozinhar. Envolver o pão nesta mistura e cozinhar em manteiga de todos os lados.

Maçã Reineta

Ingredientes:

2 maçãs raineta

200g açúcar

200g natas

40g manteiga

Modo de preparação: