Diversão em família, com circos, sonhos e gin

CIRCO

Circo Coliseu Porto Ageas

13 de Dezembro a 5 de Janeiro

A mostrar habilidades desde 1941, o Circo do Coliseu Porto Ageas alinha “equilibrismos e malabarismos impossíveis, voos ousados num trapézio e roller-skating a toda a velocidade, fitas aéreas, hula-hoops (...) e a alegria contagiante dos palhaços”, dita a nota de apresentação. Tudo isto de acordo com o guião escrito por Afonso Cruz, encenado por Ana Luena e com música original de Carlos Tê e Pedro Vidal.

Um espectáculo único, que combina “os clássicos da tradição circense com a contemporaneidade”, para ver nestes horários. Os bilhetes custam entre 10€ e 20€.

Circo do Coliseu

21 a 29 de Dezembro

Em Lisboa, e com a nota de “orgulho por fazer parte da memória de todos os portugueses há 134 anos”, o Circo do Coliseu dos Recreios volta a pôr miúdos e graúdos a explorar novos mundos sem sair da cadeira. A magia está por conta da Companhia Internacional de Circo e dos seus palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e muitos outros animadores. Os bilhetes vão de 20€ a 30€.

ESPECTÁCULO

A Fábrica dos Sonhos

20 de Dezembro a 5 de Janeiro

No Porto, a fachada da Torre dos Clérigos serve de pano de fundo ao espectáculo imersivo criado pelo ateliê OCubo, com o apoio da Irmandade dos Clérigos e da Associação dos Comerciantes do Porto, para celebrar o espírito natalício. Com animações multidimensionais, a experiência sensorial aponta para uma fábrica mágica onde os sonhos das crianças se tornam realidade.

Para ver todos os dias, às 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30, com entrada livre e excepto nas vésperas e dias de Natal e Ano Novo.

PASSEIOS

Vila Natal Black Pig

23 de Novembro a 31 de Dezembro

Na Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), fica uma das “terras Natal” mais originais do mapa luso.

Aqui há um horizonte enfeitado por luzes, neve disparada por canhões, um presépio de animais da quinta, malabaristas, duendes, pista de gelo, insufláveis, trampolins e, claro, um certo velhote de barba branca a acenar aos presentes. Tudo com uma forte ligação às raízes, a piscar o olho às crianças e aos pais, que podem acompanhar a jornada com um copo de gin da destilaria.

A Vila Natal Black Pig está aberta das 10h às 24h (nos dias úteis, das 14h às 22h). A entrada custa 3€, ficando por mais um euro ao fim-de-semana; os packs família (dois adultos e duas crianças até aos 12 anos) estão disponíveis por 10€ (12€ ao fim-de-semana).

Floresta Encantada Porta do Mezio

1 de Dezembro a 12 de Janeiro

Um evento “deslumbrante, repleto de luzes, animação e momentos inesquecíveis para toda a família”. A garantia é do município de Arcos de Valdevez que, em conjunto com a ARDAL e os Baldios de Cabana Maior, abre caminho à sua Floresta Encantada Porta do Mezio.

À espera dos visitantes está um trilho encantado, uma aldeia Natal, luzes e decoração a rigor, um mercado com produtos típicos e artesanato local, música, teatro e animação para os mais novos (surpresas incluídas).

Rafting do Pai Natal pelo Rio Minho

21 de Dezembro

Promovido pela Associação Melgaço Radical, este é um dos momentos altos da animação natalícia melgacense, atraindo nativos e forasteiros à vila para ver os senhores de barbas a descer o rio, até à praia do Arbo (junto à Ponte Internacional).

Acontece no sábado, às 11h, e no final há miminhos para a petizada que lá estiver para recebê-los, cortesia de São Nicolau. A partir das 14h, a animação passa para o Largo Hermenegildo Solheiro.

A magia não acaba aqui: no dia 23, das 14h às 16h30, há festa no centro da vila; e a 28 de Dezembro, a Casa da Cultura põe no cartaz a Magia do Cinema, com os filmes Vaiana 2 (às 10h30, M/6) e Red One: Missão Secreta (às 21h30, M/12), a 3€ por sessão.

DANÇA

O Quebra-Nozes

20 a 22 de Dezembro

A Companhia de Dança do Algarve leva a palco o bailado inspirado no conto do escritor alemão E.T.A. Hoffmann. A acção remete para a véspera de Natal e para o sonho de Clara, onde os bonecos ganham vida e um quebra-nozes se transforma num bonito príncipe. Mas também ali andam criaturas maléficas…

Sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 16h, no Teatro das Figuras (Faro), com bilhetes a 12,50€. M/6

ACTIVIDADES

A Quintinha Prepara o Natal

21 de Dezembro

A Quintinha de Monserrate (Sintra) contribui para a animação da quadra com uma actividade apontada a famílias com crianças dos quatro aos dez anos. A ideia é pôr as mãos na massa e preparar o repasto natalício de acordo com as orientações de “dois tradicionais saloios de Sintra”.

Ordem de trabalhos: fazer o bolo-rei e, enquanto ele coze no forno a lenha, criar uma peça decorativa com elementos da natureza e visitar os animais da quinta. Sábado, das 10h30 às 12h30, com bilhetes a 14€ (12,50€ para crianças dos três aos 12 anos; grátis até aos três anos).

Foto A Quintinha Prepara o Natal PSML

Faz Biscoito!

22 de Dezembro

O Parque de Serralves, no Porto, convida miúdos e graúdos a arregaçar as mangas e a participar numa oficina destinada a “acordar os sabores, os aromas e as cores do Natal”. Tudo de acordo com os preceitos da tradição.

Domingo, às 11h, com um custo de 12€ (metade do valor para menores de 18 e maiores de 65 anos; grátis até aos 12 anos) e inscrições aqui.

MÚSICA

Iluminar Futuros

21 e 22 de Dezembro

Especialista em concertos para bebés, a Musicalmente volta a levar a palco um momento em que os instrumentos servem de conduto a um futuro melhor.

Neste encontro, as atenções viram-se para os pirilampos gigantes que “abrem alamedas de luar” com os seus corpos de luz e que continuam a bailar “livremente rumo ao escuro”, refere a sinopse.

Sábado, às 16h, no Teatro Stephens da Marinha Grande (7,50€); domingo, às 10h e 11h30, no Convento São Francisco de Coimbra (4€).