O que é um hotel? RTP2 estreia série documental que dá a volta aos hotéis de Portugal

RTP2 faz check-in em Hotéis XXI, de “esfera íntima e pessoal”. Segue-se a evolução dos hotéis e as suas possibilidades. Estreia-se domingo à tarde, com viagens, prazer e tudo.

Turista ou viajante? Não é preciso escolher, só pensar. A interrogação serve para abrir as portas da nova série documental da RTP2, meia dúzia de episódios para arejar as ideias sobre o sector.

Realizada por Marina Reino, também autora da ideia original (naquela que é a sua primeira série), Hotéis XXI convida a fazer check-in numa observação do ramo na forma como tem sabido evoluir e moldar-se às “transformações sociais e às dinâmicas da contemporaneidade”, explicita o subtítulo.

Novos conceitos têm vindo a redefinir a vocação e função destas unidades, umbilicalmente ligadas à noção de viagem, mas também às de prazer, bem-estar, negócio e sustentabilidade. “As possibilidades oferecidas por um hotel – sejam reais, imaginadas, fantasiadas, concretizadas ou não – são infinitas”, assegura a nota da RTP.

“Tentei trazer para esta série perspectivas que desafiassem as ideias convencionais sobre turismo, viagem e a relação com o espaço do hotel – um lugar que, por norma, procuramos quando estamos longe de casa”, acrescenta a realizadora. E, do Barrocal a Manteigas, passando pelo Porto, Lamego ou Comporta, “casa” parece ser a palavra operadora.

É que “o hotel contemporâneo tenta aproximar-se daquilo que chamamos casa; uma extensão da esfera íntima e pessoal que contrasta com o conservadorismo e a rigidez que definiram o sector durante décadas”, confirma. “Ainda assim”, conclui, “o hotel continua a ser um lugar que pode extrapolar a nossa experiência”.

Um geógrafo, uma designer de interiores e uma especialista em semiótica entram no primeiro episódio – o tal da pergunta-tema Turista ou viajante? – para darem conta dessa mudança de paradigma. São eles Álvaro Domingues, Mónica Penaguião e Sónia Marques, respectivamente.

A análise ancora-se em projectos relativamente recentes, erguidos em Portugal desde a viragem do século, “grande parte deles nascidos sem histórico hoteleiro”, sublinha a sinopse. Mais peritos, de várias áreas, darão o seu contributo ao longo de seis episódios, cada um com pouco mais de 20 minutos.

Os restantes exploram a Criação do espaço (com dois hotéis-casas como exemplo), Vários ofícios (sobre o pessoal e “a gestão física e psicológica do seu trabalho”), o Prazer (da gula ao sexo, passando por experiências diferenciadoras), o Desperdício (em torno da sustentabilidade a vários níveis) e a Fuga à rotina (refúgios em nome da “regeneração da vitalidade mental e corporal”). Depois da estreia marcada para domingo, às 18h10, ficam em emissão semanal.

Hotéis XXI tem o carimbo da Maria & Mayer, a mesma produtora que, nos últimos anos, nos meteu no Armário com Joana Barrios a estudar a moda, nos levou a um Paraíso de jardins com Matilde Menezes Ferreira e nos espicaçou a curiosidade para As Coisas em Volta: A Vida Misteriosa dos Objectos, além de ter andado em ficções como Capitães do Açúcar ou Emília – tudo disponível na RTP Play.