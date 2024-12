Avaliação das casas sobe 19 euros e completa 12 meses de crescimento contínuo

Número de avaliações no âmbito de pedidos de crédito também cresce, foram mais 27,1% face ao mesmo mês de 2023.

A aquisição de imóveis a crédito continua a crescer e sua valorização também. Os dados da avaliação bancária divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que que o valor mediano de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação subiu em Novembro para 1740 euros por metro quadrado, o que representa um aumento de 19 euros (1,1%) face a Outubro.

Comparativamente a Novembro de 2023, o valor mediano das avaliações cresceu 13,7%, observando-se a subida mais intensa na Região Autónoma da Madeira (19,2%), e não tendo ocorrido qualquer descida.

O valor mediado foi calculado a partir de 37.181 avaliações (23.988 apartamentos e 13.193 moradias), mais 27,1% que no período homólogo, e mais 2276 avaliações do que em Outubro, o que corresponde a um acréscimo de 6,5%.

O crescimento nesta recta final do ano poderá contar já algumas aquisições a serem apoiadas pela garantia pública, a medida que pretende apoiar jovens até aos 35 anos a comprar casa com 100% de financiamento bancário.

As maiores variações face ao mês anterior (Outubro passado) registaram-se na Região Autónoma dos Açores, que apresentou o aumento mais expressivo (2,2%), e no Algarve, onde se verificou a maior descida (-0,4%) do período em análise.

Os dados de Novembro completam 12 meses de subidas consecutivas dos valores mensais, em cadeia, renovando novo máximo da série, iniciada em 2011.

Por segmentos, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1944 euros por metro quadrado, 14,6% superior a Novembro de 2023 e mais 1,3% que no mês anterior.

Nas moradias, o valor mediano foi de 1320 euros por metro quadrado, um acréscimo de 10,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.