Num ano difícil da Stellantis, Mangualde chega ao recorde

Centro de produção no distrito de Viseu fechará 2024 com novo máximo de produção: 86 mil viaturas. No ano da estreia em carros eléctricos, e em que perde o líder Carlos Tavares, a produção sobe 2%.

A fábrica do grupo automóvel Stellantis em Mangualde (distrito de Viseu) vai fechar 2024 com um novo recorde de produção. De acordo com a previsão, esta unidade, com cerca de 900 trabalhadores, terminará o ano com 86 mil veículos produzidos, um aumento de 2% face à produção de 2023, sendo o melhor resultado de sempre, que acontece num ano especialmente difícil para a Stellantis e no ano em que aquela fábrica se estreou na produção de veículos eléctricos.

Por dia, saem 370 carros desta fábrica, que mudou a sua área industrial para se adaptar aos carros eléctricos. "O maior destaque vai para a criação de uma nova linha de montagem de baterias para os veículos eléctricos ali produzidos. A área de mais de 800 metros quadrados levou à criação de 63 novos postos de trabalho e à formação específica de toda a equipa técnica", destaca em comunicado a Stellantis, que acabou de perder o seu presidente executivo, o gestor português Carlos Tavares, no meio de um processo abrupto que levou a muitas saídas na liderança de topo e também na direcção do negócio na Península Ibérica, que passou para as mãos de Marco Cane, ex-director financeiro da Maserati.

Cane substituiu Pablo Puey, que esteve apenas 11 meses no cargo de director-geral da Stellantis para a Península Ibérica.

Em termos nacionais, a produção de Mangualde corresponde a 26,2% dos carros produzidos este ano em Portugal, de acordo com os dados oficiais da ACAP – Associação Automóvel de Portugal. É a segunda maior fábrica em solo português, medido em volume de produção, depois da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela (distrito de Setúbal), que esta semana também assinalou um novo marco histórico, anunciando que chegou à fasquia de quatro milhões de carros ali montados.

De Mangualde sai actualmente "uma gama completa de oito viaturas eléctricas de quatro das marcas do grupo: as versões de passageiros e comerciais ligeiros Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo Electric e Peugeot E-Partner e E-Rifter", destaca a nota de imprensa da Stellantis.

Esta unidade foi a primeira a montar carros em Portugal, a partir de 1962, tendo-se tornado este ano a primeira a montar ligeiros 100% eléctricos em solo nacional. Até hoje, montou 1,8 milhões de viaturas, de 24 modelos diferentes.