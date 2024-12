Varandas justifica momento do Sporting com “onda de lesões” e “choque emocional”

O presidente do Sporting justificou, na noite de quinta-feira, o actual momento que a equipa de futebol atravessa com a onda de lesões, aliada ao "choque emocional" da perda do treinador Ruben Amorim, reforçando a confiança em João Pereira e na conquista do bicampeonato.

Em discurso durante a cerimónia de entrega dos prémios Stromp, Frederico Varandas voltou a explicar o processo que levou à saída de Ruben Amorim e à ascensão de João Pereira da equipa B para a principal, numa mudança de ciclo que estava a ser preparada para o final desta época e que teve de ser antecipada.

"O Sporting preparou esta época com um plano, que era possível de realizar, onde tínhamos o compromisso de todas as pessoas. O nosso ex-treinador, um dos melhores treinadores da história do Sporting, no final da época passada informou-me que, ao contrário dos anos anteriores, em que recusou alguns projectos, sentiu que no final desta época era o momento de terminar o ciclo, queria terminar com o bicampeonato. Preparámos o grupo e a equipa para isso, e assim arrancámos a época, uma máquina afinada. Acontece depois o que toda a gente já sabe, um grande clube europeu, com outras capacidades financeiras chegou e o nosso treinador aceitou", apontou o dirigente, detendo-se depois sobre as baixas que têm assolado o plantel.

"Perdemos Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Morita, Daniel Bragança e Gonçalo Inácio. Pelo meio, ainda tivemos Franco Israel, St. Juste e Eduardo Quaresma lesionados. São cinco a seis titulares de fora. Façam o exercício de tirar cinco titulares aos nossos rivais e pensem se a equipa não vai sofrer. O Manchester City, a equipa que ganhou quatro campeonatos seguidos em Inglaterra, também teve uma onda de lesões e, nos últimos 11 jogos, ganhou um. A explicação é óbvia e clara, a onda de lesões condiciona", disse.

"Jogadores não iam aceitar alguém de fora"

Além da vaga de lesões que fustiga actualmente o plantel, o presidente do Sporting lembrou que, em Portugal, entre os ditos três "grandes", nunca antes um treinador tinha saído a meio de uma época desportiva devido a ter sucesso desportivo, o que obrigou a tomar a decisão de antecipar o plano traçado para o final desta época.

"Podíamos antecipar o que tínhamos planeado, ou trazer alguém de fora. Os jogadores iam ter muita dificuldade em entender alguém que chegasse e dissesse que iam jogar de maneira diferente. Não só não compreenderiam, como não iam aceitar. Por isso, a decisão racional, entre prós e contras, era antecipar o plano previsto", frisou Varandas.

O presidente do Sporting considerou que vai carregar "para o resto da vida" o convite "mais ingrato e o presente mais envenenado" que podia oferecer a um jovem técnico, numa estrutura ainda a lidar com um "choque emocional" da saída de Ruben Amorim.

"A equipa está a sofrer por todas estas condições e circunstâncias. O que nós temos de fazer é lutar e adaptar. Venho de uma instituição onde, em muitas missões, o plano A é para esquecer mal entramos no terreno. Caído o plano A, ficamos de mãos na cabeça e a chorar? Ficávamos lá todos, não voltava ninguém. Nós não quisemos isto, mas não vamos ficar a chorar", disse Frederico Varandas, que apontou ainda às arbitragens.

"Arbitragens foram infelizes"

Nas derrotas com Santa Clara (1-0) e Moreirense (2-1), Frederico Varandas considerou que existiram erros que prejudicaram o clube "verde e branco", mas recusa a ideia de uma conspiração do Conselho de Arbitragem (CA) contra a equipa de Lisboa.

"O Sporting não esteve brilhante e não jogou muito bem, mas a estatística, apesar de não explicar tudo, não mente. O próprio CA diz que as arbitragens foram infelizes. Eu continuo a acreditar no CA do futebol português. Não tenho dúvidas nenhumas de que não há nenhuma conspiração dos árbitros contra o Sporting e, por isso, eu não tenho dúvidas de que vão continuar a existir erros humanos. Eu tenho a certeza, sim, de que não vão sempre prejudicar ou beneficiar os mesmos", apontou o presidente "leonino".

Frederico Varandas reforçou ainda a ideia de que o Sporting não tem a capacidade de ombrear com os clubes europeus com orçamentos superiores e deixou muitos elogios ao jovem médio João Simões, de 17 anos, que se estreou e tem sido titular nos "leões".

"Dezembro era um mês traumático para mim. Sofria bullying com as piadas do Natal. Hoje, o drama que o Sporting vive é que, se calhar, não vamos ser bicampeões. Para os nossos rivais, que acham que isto era uma brechazinha, lamento, pois o Sporting não volta para trás. Não sei se vamos ser bicampeões, mas o que eu sei é que, seja de que forma for, o Sporting vai continuar a lutar por títulos e isso nunca mais volta para trás", enfatizou.