Presidente da Boavista SAD Fary Faye retira candidatura às eleições do clube

O presidente da Boavista SAD, Fary Faye, retirou esta sexta-feira a candidatura à liderança do clube, cujas eleições de Janeiro de 2025 deverão ser disputadas por Filipe Miranda e Rui Garrido Pereira.

"Foi uma decisão ponderada, com base nas promessas apresentadas pelas outras candidaturas, que asseguraram soluções financeiras concretas e imediatas para enfrentar os desafios que o clube enfrenta. Espero que estas promessas sejam cumpridas e que o futuro do Boavista seja tão próspero quanto todos ambicionamos", explicou o ex-futebolista senegalês, numa mensagem publicada no sítio oficial da candidatura.

A 4 de Dezembro, depois de Filipe Miranda e Rui Garrido Pereira terem oficializado as respectivas candidaturas, Fary entrou na corrida aos órgãos sociais do emblema do Bessa sob o lema "Boavista com Futuro", tendo Valentim Loureiro, antigo líder (1978-1997) e actual presidente honorário, como primeiro subscritor da lista.

"Foi com profundo respeito e amor pela nossa instituição centenária que decidi apresentar-me como candidato à direcção do Boavista. Com a mesma atitude desprendida e o espírito de missão com que avancei, após as recentes reuniões promovidas pelo Conselho Geral, tomo a decisão de retirar a minha candidatura", acrescentou.

Reiterando que o foco está sempre no "trabalho e amor incondicional" pelo Boavista, Fary, de 49 anos, agradeceu às pessoas que estiveram na origem da candidatura, confiando que "desempenharão um papel central e determinante no futuro do clube".

"Direccionarei integralmente a minha atenção para a presidência na SAD, que tem desafios significativos e determinantes. É nesse contexto que concentrarei todas as energias, com o compromisso de continuar a contribuir para a sustentabilidade e o crescimento da SAD", terminou o ex-avançado do Boavista.

Em simultâneo, a candidatura "Boavista com Futuro" admitiu, em comunicado, que "as diversas movimentações do Conselho Geral proporcionaram um contexto de progressivo afastamento e desvirtuamento da dinâmica do único movimento que, até à data, se constituiu como uma verdadeira equipa e apresentou um programa".

"Fomos, entretanto, surpreendidos por vários acontecimentos. Confrontámo-nos com pressões de diversa índole, algumas de cariz inaceitável, para que o presidente da SAD e candidato à presidência do clube se afastasse do processo eleitoral, cedendo perante candidaturas assentes em vagas promessas de milagrosa salvação financeira, cujos contornos estão longe de ser claros, e despertam, aliás, negras memórias", observou.

Fary, de 49 anos, passou a exercer cargos directivos na estrutura "axadrezada" há nove anos, sendo que, em Maio, rendeu Vítor Murta na presidência da SAD.

Em Setembro, o gestor Filipe Miranda, antigo guarda-redes e actual director desportivo do futsal do Boavista, declarou a intenção de assumir o triénio 2025-2027, enquanto o advogado Rui Garrido Pereira revelou a candidatura dois meses mais tarde.

"Quanto a nós, este lamentável contexto coloca novamente o Boavista em sério risco. Mais uma vez, movimentos de bastidores foram capazes de se suplantar a um movimento orgânico, apaixonado e com ideias, animado unicamente por uma missão: construir um futuro para o clube, passando-o às gerações vindouras em melhores condições do que aquelas que hoje nos afectam", terminou a lista de Fary.