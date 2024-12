Pinto da Costa será testemunha na Operação Pretoriano

Tribunal aceitou inquirição do ex-presidente do FC Porto para memória futura. Fernando Madureira é acusado de criar clima de intimidação e medo para defender Pinto da Costa.

Jorge Nuno Pinto da Costa será ouvido na Operação Pretoriano no dia 10 de Janeiro às 10h, de acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO. O pedido de audição do ex-presidente do FC Porto foi endereçado pela defesa de Fernando Saul, antigo oficial de ligação aos adeptos e arguido neste caso, e será replicado num segundo processo que opõe este ex-funcionário do clube aos portistas.

De acordo com a decisão judicial, documento a que o PÚBLICO teve acesso, a audição a Jorge Nuno Pinto da Costa terá apenas a presença dos sujeitos processuais que tenham interesse em assistir. Esta sessão será fechada ao público e comunicação social, sendo apenas obrigatória a presença de Ministério Público e defensores.

Pinto da Costa será ouvido para memória futura, num momento em que luta contra um cancro e enfrenta problemas de saúde. O ex-presidente do FC Porto esteve internado no hospital, depois de ser submetido a uma cirurgia ao fémur no hospital da CUF, no Porto.

"Considerando a avançada idade da testemunha comprovada através da junção de certidão do respectivo assento de nascimento, integrando a categoria de testemunha especialmente vulnerável, defere-se ao requerido, pelo que se determina que sejam tomadas declarações para memória futura à testemunha Jorge Nuno Lima Pinto da Costa", pode ler-se no despacho.

A Operação Pretoriano investiga os incidentes de violência ocorridos na Assembleia-Geral extraordinária do FC Porto de Novembro de 2023. O Ministério Público (MP) acusa o ex-líder dos Super Dragões, a mulher e vários outros elementos da claque de terem montado um clima de medo e intimidação que culminou em agressões a sócios portistas.

No total, foram constituídos 12 arguidos e todos respondem pelos mesmos 31 crimes: 19 de coacção agravada; sete de ofensa à integridade física no âmbito de espectáculo desportivo; três de atentado à liberdade de informação; um de instigação pública a um crime e outro de arremesso de objecto.