Ópera e dança em destaque no primeiro trimestre de 2025 em Ílhavo

Uma ópera de Astor Piazzolla e um espectáculo de dança da coreógrafa brasileira Deborah Colker são alguns dos destaques da programação do 1.º trimestre de 2025 do 23 Milhas.

"Nos primeiros três meses do ano, o 23 Milhas propõe música, teatro, dança, exposições, um encontro de mediação e serviços educativos, o regresso do festival Palheta e a reabertura do espaço Planteia à programação", refere uma nota divulgada esta sexta-feira.

Um dos destaques vai para o espectáculo Maria de Buenos Aires, uma ópera-tango com música do compositor Astor Piazzolla e libreto de Horário Ferrer, cuja estreia data de 1968, que será apresentada na Casa da Cultura de Ílhavo, no dia 25 de Janeiro.

No dia seguinte, a Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré recebe o espectáculo de teatro para a infância CA.LEI.DOS.CÓ.PI.CO, da companhia Terceira Pessoa.

Já em Fevereiro, o GrETUA regressa ao Cais Criativo da Costa Nova com mais um evento dos Sleepstages: concertos para dormir, com música ininterrupta, ao vivo e durante oito horas, que arranca às 23h55 do dia 1 de Fevereiro e termina num pequeno-almoço no Cais.

No dia 7, às 21h30, a Teatro Meia Volta apresenta na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré Q de Quê?, um espectáculo de teatro em forma de pergunta, dirigido a crianças e jovens a partir dos oito anos, que pretende reflectir sobre diversidade, identidade e expressão de género.

No dia 8 de Fevereiro, a artesã Vanessa Barragão inaugura a exposição Submerso Imerso, na Casa da Cultura de Ílhavo, às 21h e, no mesmo dia, às 21h30, David Fonseca apresenta Still 25, em que celebra 25 anos de carreira com os seus maiores êxitos, mas também através de um espectáculo que funde música, cinema e performance.

No dia 14 de Fevereiro, a Minha Casa Tour, de David Carreira, em que o artista interpreta alguns dos seus maiores sucessos em acústico, passa pela Casa da Cultura de Ílhavo e, já no dia 16, a Orquestra Filarmónica Gafanhense apresenta um concerto especial na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.

No fim-de-semana seguinte, já a 21 de Fevereiro, a Astro Fingido regressa a Ílhavo para apresentar Dilema Capital, espectáculo que reflecte sobre a condição de ser artista.

Já em Março, de 14 a 16, o festival Palheta - Robertos e Marionetas volta à Gafanha da Nazaré e, no mesmo mês, o Planteia regressa da sua hibernação e promove o Plantio da Primavera, em que a comunidade é convidada fazer a manutenção do espaço-jardim da praça da Casa da Cultura de Ílhavo, mas também a plantar o que irá florir nos meses seguintes.

Por fim, a 23 de Março, a Casa da Cultura de Ílhavo, acolhe Sagração, da conceituada coreógrafa e bailarina brasileira Deborah Colker, que apresenta um espectáculo de dança criado a partir do clássico A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, mas que lhe adiciona sons e ritmos brasileiros.