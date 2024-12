Fim-de-semana na TV: Os Fabelmans, o vampiro e Hotéis XXI

CINEMA

Os Fabelmans

SIC, sábado, 16h55

Realizado por Steven Spielberg, que co-escreve o argumento com Tony Kushner, inspira-se na vida do próprio cineasta. Estamos nos EUA dos anos 1950. Sammy Fabelman começa a usar uma câmara de 8mm para filmar tudo à sua volta. Os filmes que faz são reveladores do seu talento, mas também da sua distância em relação a eventos tão emotivos como o divórcio dos pais.

Com Gabriel LaBelle como Sammy, o elenco conta ainda com Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch. O filme esteve nomeado para sete Óscares e ganhou dois Globos de Ouro.

Morangos Silvestres

TVCine Edition, sábado, 20h30

Ingmar Bergman filma um médico (Victor Sjöström) em final de carreira, num road movie filosófico. Estreado em 1957, o filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim e esteve nomeado para o Óscar de melhor argumento original. É emitido neste sábado em mais uma manga da retrospectiva de Bergman que o canal está a exibir nos serões de fim-de-semana deste mês. Lágrimas e Suspiros vai para o ar a seguir. Domingo é a vez d’A Paixão e Cenas da Vida Conjugal.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

AXN Movies, sábado, 21h10

Michelle Yeoh protagoniza este filme do duo Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert), em que uma imigrante chinesa nos EUA tem de salvar o mundo atravessando universos paralelos. Foi o grande vencedor dos Óscares 2023, de onde trouxe sete estatuetas para juntar à já vasta lista de distinções.

Renfield

TVCine Top, sábado, 21h30

Há já muito que R. M. Renfield (Nicholas Hoult) está sob o domínio do conde Drácula (Nicolas Cage), um vampiro da Transilvânia (Roménia) que se instalou em Nova Orleães (EUA). A sua principal função é encontrar vítimas para lhe saciar o apetite caprichoso. Mas agora que conheceu Rebecca (Awkwafina), Renfield quer libertar-se do jugo do príncipe das trevas e dar voz ao seu coração. Mas mudar de vida após 90 anos de total submissão, revela-se (ainda) mais difícil do poderia antecipar.

Inspirado nas célebres personagens criadas por Bram Stoker em 1897, esta comédia de terror foi produzida e realizada por Chris McKay, segundo um argumento de Ryan Ridley.

Weird: A História de Al Yankovic

TVCine Top, domingo, 21h30

Biopic do músico-parodista norte-americano conhecido como Weird Al. Foca-se tanto nos êxitos musicais como nos seus “tórridos casos amorosos com celebridades” e no seu “famoso estilo de vida depravado”, detalha o TVCine. Eric Appel realiza e co-assina o argumento a meias com o próprio Al. Daniel Radcliffe encarna o artista.

SÉRIES

E Se…?

Disney+, domingo, streaming

Terceira e derradeira temporada da série animada que “questiona, revisita e distorce momentos clássicos do Universo Marvel”. À semelhança do que acontecia na banda desenhada correspondente, esta premiada antologia televisiva ensaia as realidades alternativas que se desenhariam se alguns momentos definidores acontecessem de outra maneira.

O Desastre

RTP2, domingo, 1h06

Criada por Michael Leendertse, esta minissérie neerlandesa de 2022 inspira-se no mais mortífero dos desastres aéreos nos Países Baixos, ocorrido 30 anos antes: um Boeing 747 da companhia aérea israelita El Al, vindo de Nova Iorque, com destino a Telavive e escala em Amesterdão, despenha-se num bairro desta cidade, matando pelo menos 40 pessoas.

Na série, a tragédia dá origem a uma investigação levada a cabo por uma veterinária local que perdeu a família e dois jornalistas que desconfiam do relatório oficial e suspeitam de que as autoridades estejam a esconder informações. A trama desenvolve-se em cinco episódios, em reposição na RTP2.

DOCUMENTÁRIOS

Tesouros Perdidos da Bíblia

National Geographic, sábado, 14h04

As tardes de sábado acolhem uma série documental que, “através de uma investigação arqueológica detalhada e de tecnologia de ponta”, dá a conhecer mais a fundo algumas histórias e personalidades das Escrituras, sejam relativas ao “vilão” Herodes, à mítica Torre de Babel, à saga do Êxodo ou ao dilúvio que justificou a construção da famosa arca de Noé. São quatro episódios debitados a ritmo semanal.

Hotéis XXI

RTP2, domingo, 17h56

Em estreia, uma série documental que observa a evolução do sector hoteleiro português e a sua adaptação às “transformações sociais e às dinâmicas da contemporaneidade”. Nas palavras da realizadora, Marina Reino, “o hotel contemporâneo tenta aproximar-se daquilo que chamamos casa; uma extensão da esfera íntima e pessoal que contrasta com o conservadorismo e a rigidez que definiram o sector durante décadas”, conclui.

São seis episódios (debitados semanalmente) a cruzar visitas com comentários de peritos. O primeiro lança a interrogação Turista ou viajante? com a ajuda do geógrafo Álvaro Domingues, da designer de interiores Mónica Penaguião e da especialista em semiótica Sónia Marques. Os próximos são dedicados à Criação do espaço, aos Vários ofícios, ao Prazer, ao Desperdício e à Fuga à rotina.

ÓPERA

Sleepless

RTP2, sábado, 22h01

Passa-se numa Noruega fria e chuvosa, a pátria de Jon Fosse, esta ópera-balada em dois actos inspirada pela Trilogia (Vigília, Os Sonhos de Olav e Fadiga) do nobelizado escritor. É obra do maestro e compositor húngaro Peter Eötvös (1944-2024), com libreto de Mari Mezei e encenação de Kornél Mundruczó.

Parábola moderna de inspiração bíblica, gira em torno de um jovem casal – ela grávida – que vagueia por uma cidade à procura de refúgio, algo que todos insistem em negar, até a situação desaguar em violência e tragédia. Tudo à volta do gigantesco salmão que domina o palco. Sleepless estreou-se em 2001, na Ópera Estatal de Berlim.

ENTRETENIMENTO

Vale Tudo

SIC, domingo, 21h45

Está de volta para uma sessão natalícia o programa em que caras conhecidas, sob o olhar de João Manzarra, se prestam a desafios assentes no improviso, que tanto pedem rapidez de raciocínio como destreza física – incluindo o temido cenário inclinado. Este episódio especial não será caso único: estão previstos mais dois para breve, sempre em directo.

MÚSICA

As 7 Canções de Natal

RTP2, domingo, 23h01

Produzidas pela RTP2, são sete canções natalícias interpretadas por outros tantos artistas: António Zambujo, Buba Espinho, Vitorino Salomé, Cristina Branco, João Gil, Nancy Vieira e Ana Bacalhau. Compostas por Gil e escritas por Maria do Rosário Pedreira, sucedem-se em segmentos, como videoclipes, em que a dança vai ajudando a ilustrar cada música.

CULINÁRIA

Cozinha de Chef

Casa e Cozinha, sábado, 18h15

A chef Marlene Vieira convoca o marido, o também chef João Sá, e a filha, Isabel, para este episódio natalício. Em cima da mesa está a reinvenção de duas presenças obrigatórias na Consoada: bacalhau (com broa, grão, couve estufada e presunto) e rabanadas (de brioche, com creme de baunilha e molho de caramelo).

INFANTIL

He-Man e os Donos do UNiverso

Panda Kids, sábado, 20h30

Estreia-se a versão século XXI das aventuras de animação que deliciaram os miúdos dos anos 1980 e encheram muitos lares de figuras de acção, sem esquecer o mítico castelo. Tudo acontece em Eternia, um reino que o príncipe Adam defende do sinistro Skeletor graças a uma espada que o transforma, pelos poderes de Grayskull, no heróico He-Man. A cada sábado, três novos episódios.

Zé Colmeia (VP)

Hollywood, domingo, 10h15

Zé Colmeia e o amigo Catatau têm uma vida perfeita no parque de Jellystone, que está quase a fazer 100 anos. Só que está também prestes a encerrar... Animação de Eric Brevig que adapta a famosa personagem da Hanna-Barbera.

Mosley e a Cidade Secreta (VP)

SIC K, domingo, 14h46

Filme de animação de Kirby Atkins sobre um torifante de quatro patas, escravo numa quinta. Um dia, depara-se com pinturas antigas, de semelhantes erguidos em duas patas, de costas direitas e com mãos. Fascinado, acredita que representam os seus antepassados e é tomado por um súbito desejo de liberdade.