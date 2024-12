“Partilhamos a mesma luta”, diz Gisèle Pelicot a todas as vítimas

O francês de 72 anos também foi considerado culpado pela tentativa de violação agravada de Cillia, a mulher de um dos co-arguidos, Jean Pierre Marechal; e de ter recolhido imagens íntimas e sem consentimento da filha, Caroline, e das noras, Aurore e Céline.

Gisèle Pelicot, de 72 anos, foi drogada e violada durante anos pelo seu ex-marido, que a ofereceu online a dezenas de homens. O abuso do seu corpo inconsciente foi registado por ele em vídeos.

Outros 50 homens co-arguidos, que tiveram relações sexuais com Gisèle quando esta estava inconsciente, também foram condenados. A sentença foi recebida com celebração do lado de fora do tribunal.

Saiba mais: