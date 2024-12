Triagem via SNS24: a mudança “era necessária há muito tempo”

Projecto “Ligue Antes, Salve Vidas” arrancou esta quinta-feira nas urgências dos hospitais de São José, São Francisco Xavier e Santa Maria, elevando para 26 as urgências com este modelo.

Debaixo da pala que protege a entrada da urgência geral do Hospital São Francisco Xavier, dois quadrados pintados de um azul esverdeado sobressaem da parede branca e cinza escura. Num está o telefone cinza de metal e de auscultador preto, no outro ao lado a mensagem “Agora a triagem é no SNS24. Antes de ir à urgência ligue sempre.” O projecto “Ligue Antes, Salve Vidas” arrancou esta quinta-feira nas urgências dos três principais hospitais de Lisboa. São agora 26 as Unidades Locais de Saúde no país com urgências referenciadas.