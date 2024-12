Operação da PSP nos bairros do Alto da Cova da Moura e Zambujal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a desenvolver esta quinta-feira, 19 de Dezembro, uma operação nos bairros Alto da Cova da Moura e Zambujal, na Amadora, relacionada com inquéritos que investigam crimes ligados aos tumultos ocorridos em Outubro na Área Metropolitana de Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que a Operação CACAIS visa o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão domiciliária para recolher provas para diversos inquéritos criminais, seis dos quais relacionados com os tumultos ocorridos em Outubro, na sequência da morte de um cidadão cabo-verdiano, baleado pela polícia no bairro da Cova da Moura.

A PSP acrescenta que, entre os crimes em investigação estão fogo posto/incêndio, motim, tráfico de droga, posse de arma e dano em viatura policial. Estão envolvidos nesta Operação policial cerca de 100 polícias, de diversas valências e Divisões Policiais do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Os tumultos ocorridos me finais de Outubro na Área Metropolitana de Lisboa seguiram-se à morte do cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, que foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de Outubro no Bairro da Cova da Moura (Amadora).