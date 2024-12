Despesa com medicamentos é uma das barreiras para aceder a cuidados de saúde

O custo dos medicamentos continua a representar uma barreira, senão a principal, no acesso a cuidados de saúde e as pessoas com maiores carências económicas são, subsequentemente, aquelas com maior probabilidade de não adquirirem os fármacos necessários para o seu tratamento. Estas são duas das principais conclusões de um estudo, publicado esta quinta-feira, que analisou o acesso aos cuidados de saúde em Portugal, em 2023, que aferiu que barreiras encontram os doentes perante um episódio de doença. Eliminada a maioria das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde (SNS), os autores defendem: “A discussão das barreiras financeiras no acesso a cuidados de saúde deve centrar-se nas despesas com medicamentos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt