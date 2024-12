Mais casos positivos de gripe. Período epidémico já se iniciou em Portugal

Entre os dias 9 e 15 de Dezembro, a rede nacional de laboratórios para o diagnóstico da gripe e outros vírus respiratórios detectou 386 casos positivos de gripe. Segundo o boletim de vigilância divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), o período epidémico da gripe já se iniciou em Portugal.

Segundo a informação revelada nesta quinta-feira, para já, o vírus da gripe dominante é o B, por norma associado a uma menor gravidade da doença. Dos 386 casos positivos para o vírus da gripe identificados na última semana, 353 foram do tipo B e 33 do tipo A.

A percentagem de casos de gripe aumentou em relação ao boletim de monitorização anterior. Entre os dias 2 e 8 de Dezembro, a rede de laboratórios detectou 260 casos positivos para o vírus da gripe.

Do início da época gripal – a 30 de Setembro – até 15 de Dezembro, os laboratórios da rede nacional “notificaram 27.351 casos de infecção respiratória e foram identificados 1440 casos de gripe”, contabiliza o boletim do Insa.

Na última semana, à semelhança da anterior, não foram reportados casos de gripe pelas 18 unidades de cuidados intensivos que enviaram informação. Desde o início da época gripal, foram reportados sete casos de gripe que precisaram de ser internados nestes serviços mais diferenciados.

De acordo com a informação divulgada, dois doentes tinham 55-64 anos, três tinham 25-34, um tinha 65 ou mais e outro estava na faixa etária dos 3-5 anos. “Do total de casos, cinco tinham doença crónica subjacente e cinco tinham recomendação para vacinação contra a gripe sazonal, nenhum dos quais estava vacinado.”

O sistema de monitorização também permitiu a identificação de outros vírus respiratórios. Na semana 50 (entre os dias 9 e 15 de Dezembro) “foram identificados outros agentes respiratórios em 498 casos, sendo o vírus sincicial respiratório (RSV) o mais frequentemente detectado”.

Na última semana, refere o boletim, “foi detectado um maior número de casos de RSV comparativamente com as semanas anteriores”. Desde o início da vigilância, foram reportados 134 casos de internamento por infecção por RSV em crianças com menos de dois anos pelas unidades que fazem parte da rede de vigilância sentinela. O relatório aponta que se tem observado uma “tendência estável” e que sete das crianças internadas precisaram de cuidados intensivos ou de ventilação.

A mortalidade está de acordo com o esperado para a época.

Em relação à situação internacional, a actividade gripal “está a aumentar, com oito países a reportarem taxas de positividade nos cuidados de saúde primários iguais ou superiores a 10%”. “A taxa agregada de positividade nos cuidados de saúde primários ao nível da EU-EEA [União Europeia-Área Económica Europeia] é de 10%, indicando o início da época de gripe na região.”

Também no vírus RSV, a actividade “está a aumentar, com três países a reportarem taxas de positividade nos cuidados de saúde primários iguais ou superiores a 10%”. “A taxa agregada de positividade dos testes nos cuidados primários ao nível da UE-EEE [União Europeia/Espaço Económico Europeu] é de 8%, com as crianças com idade inferior a cinco anos a serem as mais afectadas”, lê-se no boletim do Insa.