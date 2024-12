Justiça manda Segurança Social emitir NISS a imigrante sem autorização de residência

Segurança Social tem negado o NISS mesmo para pessoas com vistos de procura de trabalho, a maioria, brasileiros. Direção do órgão alega para associações de imigrantes que segue orientação do governo.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A Justiça de Portugal está obrigando a Segurança Social a emitir o NISS — o número de identificação que todos trabalhadores precisam ter — para imigrantes que ainda não têm a autorização de residência no país. “Conseguimos uma vitória no tribunal. A juíza responsável pelo processo entendeu que não seria justo prejudicar pessoas que estão à espera da documentação que o Estado não fornece dentro dos prazos previstos”, diz a advogada Larissa Belo.

Ela conta que um dos casos em que a Justiça obrigou a Segurança Social a emitir o NISS envolve uma mulher angolana, casada com um português. “Essa pessoa já tem trabalho acertado. A empresa que a contratou encaminhou o pedido de emissão do NISS à Segurança Social, que se recusou a fazê-lo. Fomos, então, ao Tribunal, que nos deu sentença favorável”, explica. “Essa postura da Segurança Social está muito estranha”, complementa.

A advogada ressalta, inclusive, que, por ser casada com um português, essa mulher pode, a qualquer momento, pedir a autorização de residência já estando em território português. “Isso está previsto em lei. Esse direito não acabou com o fim da manifestação de interesse”, afirma. A manifestação de interesse permitia a estrangeiros que entrassem em Portugal como turistas pedirem a autorização de residência. Essa ferramenta foi extinta em junho último.

Para Larrissa, é fundamental que a Segurança Social reveja sua postura, pois há uma fila enorme de imigrantes à espera de atendimento pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). “No caso da minha cliente, ela sequer consegue fazer um agendamento junto à AIMA. Portanto, não pode ser prejudicada pela ineficiência do Estado”, assinala. A agência para migrações está dando prioridade para resolver os mais de 400 mil processos encalhados de pedidos de residência, dos quais metade já foi avaliada.

Escassez de mão de obra

A negativa da Segurança Social em emitir o NISS não está mobilizando apenas advogados. Também as associações que acolhem imigrantes têm reclamado do que chamam de “nova orientação” dada pelo Governo. Recentemente, integrantes dessas entidades estiveram com o comando da Segurança Social, conforme mostrou o PÚBLICO Brasil, para questionar o porquê da recusa na emissão do NISS mesmo para imigrantes com visto de procura de trabalho, a maioria deles, brasileiros.

A resposta dos dirigentes da Segurança Social às associações foi a de que não há nada a ser feito. Os representantes de imigrantes alegaram que, no caso dos vistos de procura de trabalho, há um prazo de validade: 120 dias, podendo ser estendido por mais 60. Há pessoas com esse tempo expirando, com emprego garantido em Portugal, mas que, sem o NISS, tendem a ver frustrados todos os planos de morar e trabalhar em Portugal.

Não é só. Para Larissa Belo e para as entidades que acolhem imigrantes, está faltando mão de obra em vários setores da economia portuguesa. Na construção civil, fala-se em escassez de pelo menos 80 mil trabalhadores. Na área de turismo, a estimativa é de 50 mil postos de trabalho abertos por não haver disponibilidade de mão de obra. “A Segurança Social está negando o NISS para quem tem emprego à vista. É incompreensível isso”, enfatiza.

Procurado, o Ministério do Trabalho e Solidariedade, ao qual a Segurança Social está subordinada, não respondeu aos questionamentos do PÚBLICO Brasil. Esse espaço continua aberto para qualquer posicionamento.