Cantaloup, de São Paulo, chega ao Chiado com alta gastronomia e produtos locais

Lisboa ganha um toque paulistano com a chegada do Cantaloup, trazendo sofisticação e pratos icônicos ao Chiado, em perfeita harmonia com os sabores portugueses.

O restaurante Cantaloup, ícone da gastronomia paulistana, desembarca em Lisboa no início de 2025, prometendo uma fusão de pratos icônicos com sabores portugueses. Localizado no Chiado, o novo espaço terá um salão principal para 70 pessoas, uma esplanada no Largo do Picadeiro e um bar que será inaugurado posteriormente.

A operação provisória já está em andamento no antigo restaurante Oitto, apenas para o jantar, e terá uma reforma completa em janeiro, adaptando o ambiente às características do Cantaloup, como destaca o proprietário Daniel Sahagoff. “O projeto trará o estilo único que os nossos clientes conhecem, com materiais nobres, pé direito alto e uma identidade que mescla tradição e sofisticação”, diz.

O cardápio terá pratos consagrados, como o medalhão com penne gratinado, o camarão em crosta de batata e o cordeiro em crosta de amêndoas com risoto de ervas, mas também incluirá criações que exploram a riqueza dos produtos portugueses. O chef Rogério Alves, responsável pela operação em Lisboa, enfatiza a qualidade dos ingredientes locais: “A carne de porco, os frutos do mar e os vegetais são de uma excelência que inspira qualquer chef. Vamos trabalhar com botarga, trufas, caviar e carnes maturadas, sempre buscando o melhor para nossos pratos”.

Entre os destaques já em operação, o arroz de pato vem ganhando atenção dos clientes, refletindo a capacidade do Cantaloup de unir tradição portuguesa e sofisticação internacional. Alves explica que, além de pratos emblemáticos, o restaurante aposta em experiências personalizadas: “Queremos trazer o calor brasileiro para o atendimento, algo que falta em muitos restaurantes portugueses”, afirma.

Um chef autodidata

Rogério Alves, chef autodidata e gerente-geral da unidade lisboeta, lidera a equipe com dedicação e visão estratégica. Apesar de sua formação em finanças, ele encontrou na gastronomia a verdadeira vocação. “Sempre amei a cozinha, mas não era uma profissão valorizada. Ainda assim, segui meu instinto e construí minha carreira na área de restaurantes”, ressalta.

Com quase dois anos em Portugal, Alves destaca a sinergia entre os mercados europeu e português para o acesso a produtos de qualidade. “Aqui conseguimos ingredientes de excelência e acesso facilitado ao mercado europeu, o que eleva a nossa capacidade criativa”, diz

Foto Rogério Alves se formou em finanças, mas sua paixão sempre foi a culinária e, a partir desse sonho, construiu sua trajetória profissional Felipe Eduardo Varela

A escolha do Chiado, uma das áreas mais emblemáticas de Lisboa, foi estratégica. O restaurante fica próximo à Rua Garrett, em um espaço tranquilo e reservado, ideal para uma experiência gastronômica sofisticada. A futura esplanada no Largo do Picadeiro proporcionará aos clientes um ambiente em um cenário histórico. “Estamos revitalizando o largo e trazendo uma nova perspectiva para a área. O Chiado é vibrante e boêmio, mas tem a tranquilidade que combina perfeitamente com a experiência que queremos oferecer”, comenta Alves.

História

Com 28 anos de história em São Paulo, o Cantaloup estreia em Lisboa como a primeira operação internacional do grupo, refletindo a crescente demanda por alta gastronomia em Lisboa, impulsionada tanto por turistas quanto pela comunidade brasileira.

Sahagoff aposta em um conceito que “transcende fronteiras”, explorando o melhor de ambas as culturas gastronômicas. Essa abordagem criativa, aliada à excelência técnica, foi determinante para que o Cantaloup entrasse na lista dos 140 melhores restaurantes do Brasil no Guia Michelin deste ano.

A reforma completa, prevista para janeiro de 2025, alinhará o espaço à identidade do Cantaloup, com um design contemporâneo. “Lisboa tem um mercado em expansão, e o Chiado, em especial, é um ponto estratégico para oferecer uma experiência premium”, assinala Sahagoff.

Foto Para Daniel Sahagoff Lisboa tem um mercado em expansão, e o Chiado, em especial, é um ponto estratégico para oferecer uma experiência premium Arquivo pessoal

O Cantaloup Lisboa quer se tornar um marco na cena gastronômica da capital portuguesa, unindo tradição, inovação e hospitalidade em um dos bairros mais charmosos da cidade.