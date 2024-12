A memória do “catavento” e um problema chamado propaganda

O Poder Público junta à conversa David Santiago (editor de Política), São José Almeida (redactora principal) e Liliana Borges (jornalista), com a moderação de Sónia Sapage (directora-adjunta).

No episódio desta quinta-feira, vamos trocar umas ideias sobre assuntos que marcaram a semana: relação Marcelo-Montenegro, o custo do novo aeroporto e o momento político da Madeira. Alguns são novos, outros velhos, mas todos com actualizações nos últimos dias.

Na quarta-feira, houve a habitual troca de cumprimentos natalícios entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. E um momento que se previa simpático e inócuo, transformou-se numa ocasião para deixar recados e desejos com significado político. Marcelo desejou, por exemplo, mais sintonia e um Luís Montenegro menos sigiloso.

A Madeira é um tema recorrente neste podcast, mas parece ser uma fonte inesgotável de controvérsia e problemas. Além disso, só esta semana é que a moção de censura foi efectivamente aprovada. Vamos trocar umas ideias sobre isso também.

E, finalmente, a ANA entregou o relatório inicial sobre a nova infra-estrutura (que não foi divulgado) e nele aparentemente se conclui que os custos serão superiores em 47% ao inicialmente previsto. Em causa está, por exemplo, a recusa da ANA em pagar as acessibilidades. Um aeroporto que supostamente ia ser construído por privados e não ia custar um euro aos contribuintes pode afinal pesar no orçamento. Dois ministros já disseram coisas diferentes sobre o assunto.

O podcast só acaba depois do momento Público & Notório. Na próxima semana aproveitaremos para fazer o balanço do ano e na seguinte talvez façamos as nossas previsões para 2025.

