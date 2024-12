Qual é a solução para a Madeira?

O líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, voltou a defender na manhã desta quinta-feira, à saída da audiência com o representante da República, que se "realizem as eleições o mais rapidamente possível", depois de na terça-feira a aprovação de uma moção de censura ter feito cair o Governo Regional. A comitiva do PSD, liderada por Miguel Albuquerque, foi a primeira a reunir-se com o representante da República, Ireneu Barreto, que esta quinta-feira receberá os partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira. Até agora, todos os partidos ouvidos defendem eleições antecipadas.

