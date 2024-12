Montenegro deu um presente a Marcelo e recebeu um responso de Natal

Marcelo Rebelo de Sousa abriu as portas do Palácio de Belém para receber votos de boas-festas, mas o Presidente da República aproveitou para dar uma reprimenda pública a Luís Montenegro, criticando a forma como o primeiro-ministro conduz a sua relação com a Presidência. A gestão da convivência entre os dois órgãos de soberania marcou, assim, o encontro natalício. E Marcelo não escondeu que nos seus desejos para 2025 está uma maior sintonia entre ambos e um primeiro-ministro menos "sigiloso".

